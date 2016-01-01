Новий кредит МВФ повністю піде на погашення відсотків за попередній, - Рабінович

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Цей бюджет - це ще більший удар по кишені людей, ще більше знецінення гривні, - переконує депутат

Рабінович вважає, що Україна повинна відмовитися від чергового траншу МВФ, тому що ці гроші відразу ж підуть на погашення відсотків за попереднім кредитом, а борги віддаватимуть діти й онуки українців. Про це народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович заявив в ефірі на каналі 112 Україна.

«Транші МВФ нам не просто не потрібні, а вони нам на шкоду. Тому що наші діти й онуки будуть віддавати ці борги. Яка проблема у МВФ дати нам шанс? Ми зробили все, що треба: прийняли бюджет убивства країни, дали команду, щоб Карпати у вирубаному вигляді їхали в Європу, знищили чергові банки. Яка проблема дати нам, як минулого разу, транш?» – запитує парламентарій.

За його словами, через пару годин після того, як уряд отримає транш, його використають на покриття відсотків за попередні кредити МВФ.

«Вони (кредити, - ред.) нам не потрібні. Новий бюджет не дає нам розвиватися. МВФ нехай свої гроші забере собі. Прийняти цей бюджет їм сьогодні важливо було, тому що завтра вже роз'їхалися б усі. Тепер вони можуть вже банкувати починати, от і все», – резюмує Рабінович.

«Цей бюджет - це ще більший удар по кишені людей, ще більше знецінення гривні. Цей парламент не має права на існування», - повідомив політик, додавши ще більш критичні висловлювання до закладеного в бюджет на наступний рік середньозваженого курсу на рівні 27,2 за один долар.

Нагадаємо, раніше Вадим Рабінович заявляв, що за націоналізацію найбільшого банку країни, «ПриватБанку», заплатять платники податків, і кожному українцю це обійдеться у 10 тисяч гривень.