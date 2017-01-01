Перельоти з «Борисполя» не подешевшають, на аеропорт чекають скандали - експерти

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Аеропорт «Бориспіль»

Експерти прогнозують збитки для державного підприємства «Бориспіль»

Зниження базового тарифу на аеропортові збори і право на надання знижки до 80% за обсяг і нові напрямки для авіакомпаній, які пропонує Міністерство інфраструктури, не зроблять перельоти з аеропорту «Бориспіль» істотно дешевше, навіть якщо мова буде йти про «лоукост» перевізників. Про це заявляють експерти авіаційної галузі в інтерв'ю програмі «Особливий погляд», яка вийшла в ефір на «5 каналі» в середу ввечері.

На думку чиновників, польоти стануть доступнішими, адже кожен пасажир заощадить як мінімум 5-10 доларів. Експерти цієї логікою здивовані. «Ми говоримо про 5 доларів - максимум, що можна знизити у вартості квитка за рахунок аеропортових зборів. Якщо квиток коштує 300 доларів - мінус 5, то погоди ніякий це не зробить. Тому тут скоріше потрібно авіакомпаніям підвищувати свою ефективність», - зазначив експерт з транспорту офісу ефективного регулювання BRDO Сергій Хижняк.

«Паливо становить до 50% витрат на рейсі. Паливо в Україні дійсно дороге і воно дорожче, ніж в багатьох європейських країнах. Якщо вартість палива буде зменшуватися, звичайно компанії будуть стимулювати розвиток власних перевезень шляхом зменшення вартості квитків», - додав директор компанії «Стиль Авіа» Євген Хайнацький.

При цьому, на думку експертів, що новий порядок, викладений в наказі міністерства, точно гарантує, так це збитки для державного підприємства, яким є «Бориспіль». «Надаючи знижки, аеропорт дивитися повинен - якщо він дасть всі 80% знижки, то очевидно, що у нього не залишиться грошей на утримання терміналів або аеродрому», - зазначає Хижняк.

На думку голови Ради директорів аеропорту «Київ» (Жуляни) Дениса Костржевського, зниження надходжень від зборів призведе до неможливості інвестувати в інфраструктуру - не тільки в її розвиток, а й навіть в підтримку існуючих умов. «Не буде грошей на підтримку смуги - а це безпека польотів. Крім того, основна частина витрат від аеропортів - це заробітна плата колективу, це розвиток інфраструктури, це енергоносії. Відповідно, хтось повинен постраждати. Питання хто», - зазначає Костржевський.

Проект наказу може стати причиною і багатьох міжнародних скандалів. Коли одній авіакомпанії дадуть знижку, а інший - ні. «Не розписана процедура, як генеральний директор якогось аеропорту, за яким принципом буде надавати знижки. Чому одним 80, іншим 30, третім 10, а четвертим - 50?» - зазначає Хайнацький.

«Прийде завтра до керівника підприємства прокуратура. Скаже: ви цієї компанії дали знижку 80%. А чому ви тій не дали, а цій дали? Ви що, взяли у них, грубо кажучи, хабарі?» - доповнює його глава авіаційного комітету Федерації роботодавців на транспорті Валерій Поліщук.

У Міністерстві всі звинувачення називають надуманими. «Насправді це спекуляція. Зараз питання - ми хочемо мати сучасну Україну або ми хочемо ходити пішки і на возах? .. Але я вважаю, що ми повинні мати дешеві авіаперевезення, гідну конкуренцію, комфортні послуги», - прокоментував претензії експертів міністр Володимир Омелян.

Альтернативним способом зниження вартості авіаквитків експерти називають дотації муніципалітетів. «Аеропорт Анталії платив авіакомпанії 6,5 тис. доларів за кожен рейс, який привозив більше 150 відпочиваючих. Тут економіка зрозуміла. Тут відпочиваючі витрачають гроші, це працює економіка регіону, сплачуються податки», - зазначає Хижняк. «Як правило, це робиться як - місцева влада вводить для туриста якийсь збір, тобто при реєстрації в готелі ви платите туристичний збір, наприклад 10 доларів, і вісім з них йде на авіакомпанію. Тоді це так - це б спрацювало і це можна зробити. Але поки на сьогодні у нас цього немає», - доповнив юрист в сфері авіації Андрій Гук.

Експерти сумніваються і в різкому зростанні пасажиропотоку. Проаналізували маршрути, які запропонував новий авіаперевізник. А вони в основному збігаються з уже існуючими напрямками польотів, які є в «Борисполі».

«Перевізники насправді будуть просто перебирати пасажиропотік один у одного. Адже мета, яка стимулює програми аеропорту, - згенерувати додатковий пасажиропотік, принести додаткові доходи державного підприємства за рахунок тих знижок, які надаються», - вважає Олег Бондар - керуючий партнер юридичної компанії ECOVIS Бондар і Бондар.