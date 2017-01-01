Податківці незаконно стягують податки у зоні АТО – заява Аграрної партії

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Партія вимагає у тижневий термін провести серед податківців на місцях роз’яснювальну роботу щодо неможливості та протизаконності стягнення земельного податку за земельні ділянки, розташовані на лінії зіткнення

Селяни та агровиробники, що сьогодні працюють у надскладних умовах у зоні проведення АТО, потерпають не лише від воєнних дій, а й від елементарного невиконання законів і порушення своїх прав. Йдеться, зокрема, про неправомірне стягнення податків із тих, хто, за законом, не повинен їх платити.

Про це йдеться в заяві політради Аграрної партії щодо вирішення економічних і господарських проблем у зоні АТО, підготовленій за результатами поїздки керівництва партії на Донбас. У документі наголошується на найбільш болючих економічних проблемах регіону, що потребують негайного вирішення.

«Податківці на місцях настирливо вимагають сплати земельного податку від підприємців, які працюють у зоні АТО. Хоча у Податковий кодекс внесено зміни, згідно з якими не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території або на лінії зіткнення у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому закінчено проведення антитерористичної операції», - нагадують в Аграрній партії.

Крім того, держава повністю самоусунулася від вирішення проблем власників земельних ділянок (паїв), чия земля використана під будівництво фортифікаційних споруд. Цю землю власники не можуть обробляти самі, не можуть здавати її в оренду. Але іншої землі їм ніхто не пропонує. Немає ані компенсацій у будь-якій формі, ані механізму їх надання, сказано в заяві.

Також не врегульовано проблему оподаткування нерухомого майна, яке використовують для своїх потреб підрозділи ЗСУ.

«Зокрема, відкритим залишається питання щодо господарських будівель, які розміщені на підконтрольній український державі території, але не можуть використовуватися їх власниками, оскільки їх використовує армія – для розміщення особового складу військових частин чи в якості складів. Але господарі цих будівель змушені продовжувати сплачувати за них податки», - сказано в заяві.

Аграрна партія звертається до парламентарів, очільників уряду, Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України з вимогою невідкладно вирішити ці проблеми. На думку керівництва партії, слід у найкоротший термін розробити та впровадити механізм компенсування втрат тим власникам, чия земля використана під будівництво фортифікаційних споруд у зоні АТО.

Аграрна партія вимагає впровадження мораторію на оподаткування об’єктів нерухомості, що використовуються на потреби армії, та компенсувати втрати власникам цих будівель. А також вимагає у тижневий термін провести серед податківців на місцях роз’яснювальну роботу щодо неможливості та протизаконності стягнення земельного податку за земельні ділянки, розташовані на лінії зіткнення.

«Слід нагадати, що, за законом, відповідні платники звільнені від оподаткування нерухомості та землі, починаючи з 14 квітня 2014 року. А отже, всі сплати, котрі вже були внесені, вважаються переплатами і можуть бути зараховані в рахунок наступних платежів. Роз’яснення має бути опубліковано на офіційних сайтах Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України», - наголошують автори заяви.