Порошенка просять взяти під контроль справу Соболєва та «Обжори»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Торгова мережа «Обжора»

Політолог звернувся з відкритим листом до президента

Сайт Ліга опублікував відкритий лист політолога Кирила Молчанова до президента України Петра Порошенка з проханням забезпечити повне і всебічне розслідування справи про незаконну торгівлю на окупованих територіях Донбасу торгової мережі «Обжора», до якої має відношення депутат Київоблради від фракції «БПП» В'ячеслав Соболєв.

Політолог посилається на факти, які свідчать про причетність Соболєва до фінансування тероризму. Зокрема, за його словами, в Єдиному державному реєстрі опубліковані рішення судів, згідно з яким Службою безпеки України розслідується кримінальне провадження по фінансуванню тероризму проти мережі «Обжора» та її керівників, одну з яких затримано у Києві під час проведення оперативних заходів.

«Також громадські активісти публікують відомості, нагадують довідки правоохоронних органів, де прямо вказано на отримання В. Соболєвим вигоди від торгівлі «ДНР» через спеціально створені місцевим «законодавством» компанії, сплату податків тощо. Крім того, публікуються також фінансові документи, які можуть свідчити про виведення В. Соболєвим коштів, зароблених на крові наших воїнів у зоні АТО в країни Європи або в Ізраїль», - пише Молчанов.

«Як громадянин і патріот України, прошу вас не допустити несправедливості у цій справі і не дати корумпованим елементів в правоохоронній системі і судах спустити її на гальмах. Сьогодні вкрай важливо продемонструвати суспільству, що цинічні, підлі злочину, заробіток ціною крові героїв, шляхом фінансування тероризму та тісної співпраці з російськими окупантами - обов'язково будуть справедливо покарані. Громадськість, впевнений, потребує прозорого, всебічного розслідування справи про причетність В. Соболєва та мережі «Обжора» до фінансування тероризму, а також об'єктивного, правосудного рішення Феміди стосовно нього і його подільників», - зазначив автор листа.

Він також попросив президента «взяти під особистий контроль доведення справи сепаратиста Соболєва від виключення з фракції в Київоблраді та відкликання мандата до логічного завершення - кримінальної відповідальності за всією суворістю закону за фінансування тероризму».

«Прошу також ініціювати притягнення до відповідальності і тих правоохоронців та інших винних у затягуванні розслідування справи В. Соболєва, що дозволило йому, очевидно, заробити значні статки на торгівлі з «ДНР» і вивести їх частина за кордон мимо бюджету України», - підкреслив Молчанов.

Він також додав, що просить ініціювати внутрішньопартійне розслідування фактів, які дозволили Соболєву, маючи такі біографічні плями, балотуватися в обласну раду від імені партії «Блок Петра Порошенка».

«Крім того, відповідь повинна дати і Служба безпеки України, якій знадобилося майже півтора року, щоб виявити факти фінансування терористів з боку В. Соболєва, невжиття заходів з припинення такої незаконної торгівлі з окупованим Донбасом», - додав політолог.

Джерело: Українські новини