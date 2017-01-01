Розпродаж землі знищить українську економіку – Скоцик

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Якщо Конституційний суд скасує мораторій на продаж земель, будуть масові протести, вважає експерт

Під Конституційний суд можуть вийти мільйони людей, якщо він своїм рішенням скасує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Питання землі – це питання добробуту всіх українців.

Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в інтерв’ю «112 каналу».

«Найближчим часом Конституційний суд розгляне подання 55 народних депутатів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Треба розуміти, що розпочати продаж землі в нинішніх умовах – це відкрити скриньку Пандори. Я навіть боюся уявити, що чекає на КС у разі винесення рішення на користь нардепів. Під суд вийдуть мільйони людей», – вважає Віталій Скоцик.

На його думку, без ухвалення комплексної земельної реформи ринок землі вигідний лише олігархам і міжнародним корпораціям, які вже поставили мету монополізувати українську землю.

«Зараз для них жодних законодавчих обмежень не створено, тому так кігті рвуть. Розраховують, що народ доведений до злиднів, і хочуть скупити землю за копійки. Фермери ж жодної конкуренції не складуть – вони самі ледве кінці з кінцями зводять», – додав політик.

Україна проводить земельну реформу вже 26 років. Її необхідно завершити, перш ніж говорити про продаж землі, наголошує він.

«Ми при Аграрній партії створили експертну раду з земельних питань. Вона напрацювала стратегію реформи. І ми поїхали по країні: у кожному регіоні проводимо земельні форуми, щоб обговорити принципи реформи. У всіх регіонах люди одностайні: Україна не готова до ринку землі. Його впровадження не підтримує 75% українців», – розповів Скоцик.

За його словами, перед тим, як говорити про ринок земель, треба провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, наповнити земельний кадастр, провести межі між землями різної власності тощо.

«Наші принципові позиції – заборонити продаж землі іноземцям і обмежити площу, яка може перебувати у власності чи в обробітку однієї особи. В Україні розпродаж землі зараз подається як панацея від кризи. Та це стрибок із кризи в повну катастрофу! Він знищить українську економіку. Кожен українець повинен перейматися тим, щоб не дати вкрасти землю. Хочеш достойну зарплату, гідне життя, якісну медицину, стабільну гривню, робочі місця – захисти свою землю від розкрадання», – наголосив Віталій Скоцик.