Сумщина: громади хочуть більше прав щодо розпоряджання землею і податками

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Віталій Скоцик на Сумщині

Щоб зберегти село, треба розширити повноваження та збільшити фінансове наповнення бюджетів громад, заявив Віталій Скоцик

Без передачі земель за межами населених пунктів громадам та обмеження прав «центру» в перерозподілі податків децентралізація приречена на провал. Не маючи фінансів і повноважень, громади ефективно працювати не зможуть, продовжиться закриття шкіл і лікарень. Щоб зберегти село, треба розширити повноваження та збільшити фінансове наповнення бюджетів громад. Про це під час дискусійної платформи «Децентралізація: декларації і реальність» на Сумщині заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«З 1 січня закінчилась дія закону про добровільне об’єднання територіальних громад. Зараз на рівні Кабміну вирішують, що робити з населеними пунктами, що не об’єднались. Тобто ми знову повернулись до практики, коли чиновник фломастером буде креслити, кому і з ким об’єднуватися. Суть будь-якої реформи, в тому числі і децентралізації – щоб люди жили краще. Якщо людям краще не стало, реформу не можна вважати ефективною. Ми розуміємо, що нам важливо замінити вертикальну систему державних адміністрацій справжнім самоврядуванням, але головне, щоб у цьому процесі ми покращували життя людей», - зазначив Скоцик.

У держбюджеті цього року все фінансування утримання освітніх та медичних закладів перекладено на місцеві бюджети. Держава взяла на себе лише оплату праці педагогічних працівників та забезпечення медичних послуг. Цьогорічний держбюджет - один із найбільш централізованих і абсолютно не відповідає ідеї децентралізації як такої, переконанні сумчани. Частина податків підприємств, які працюють на території громади, має одразу ж залишатися в громаді. А не іти в Київ і потім повертатись у вигляді подачок від чиновників, субсидій чи дотацій.

Перерозподіл податків повинен складати 30 на 70%, де 30% іде в державний бюджет, а 70% залишається на місці, переконаний Скоцик. На місцях значно нижчий рівень корупції, і ці кошти будуть використанні значно ефективніше.

«Місцева влада має бути не статистом, а повним розпорядником своїх фінансів і ресурсів. Земля за межами населених пунктів повинна бути передана в розпорядження громад, а не Держземгеокадастру. А в подальшому у повноцінне розпорядження людей мають бути передані і водні та лісові ресурси, переконані представники громад», - сказав Скоцик.

Політик нагадав, що закон про передачу земель громадам уже більше року припадає пилом у Верховній Раді. Цей склад парламенту змінювати ситуацію не збирається, це просто не в інтересах нардепів.

«Верховна Рада, яка з четвертої спроби не може затвердити порядок денний, не здатна реалізувати жодних реформ. Коли потрібно було на Водохреще ухвалити 4 життєво необхідні законопроекти для територіальних громад, більшість депутатів просто не прийшла на роботу. Хтось поїхав купатися, а хтось - молитися «новому Богу» в США. Ви знаєте, що аби потрапити на інавгурацію Трампа, потрібно близько мільйона доларів. Ви думаєте, цих людей хвилює, що вам нічим платити заробітну плату прибиральницям чи оплачувати за опалення школи?» - говорить Скоцик.