Тернопільські аграрії закликають керівництво держави не допустити розпродажу землі

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Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик

Тернопільщина долучилася до збору підписів проти «дикого ринку» землі

Запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення завдасть непоправної шкоди українській економіці та може призвести до дестабілізації ситуації в державі. Якщо українська земля піде з молотка і стане предметом спекуляцій, Україна впаде. Тож аграрії Тернопільщини закликали вище керівництво держави не допустити впровадження поспішного ринку землі.

Про це йдеться у зверненні учасників форуму «Хлібороби Тернопілля», який відбувся 28 квітня в Тернополі.

Участь у форумі взяли фермери, керівники сільськогосподарських підприємств, органів місцевого самоврядування, депутати обласної та районних рад, голови сільських рад, науковці.

«У 61 адміністративному районі землі в кадастрі числиться на 30% більше, ніж в реальності є. Поки ці землі були в масиві, за нею не йшли, і проблема не була так помітна. Уявіть, коли власники всіх актів на землю прийдуть за нею, і з’ясується, що на одну і ту саму ділянку претендує по 2-3 людини. Якщо відкрити ринок з цими усіма проблемами в країні, в якій не працює правоохоронна і судова система, де море зброї на руках – це буде нова коліївщина», - зазначив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

У владних кабінетах у Києві за закритими дверима хочуть вирішити долю села – без самих селян, - говорить голова Аграрної ради Аграрної партії Ольга Ходаківська.

«До складу робочої групи з розробки законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення не увійшов жоден фермер, жоден керівник сільськогосподарського підприємства, жоден український науковець. Там лише представники агрохолдингів, Світового банку і так звані «міжнародні експерти», які працюють в інтересах міжнародних корпорацій. За нас хочуть вирішити долю села і всієї країни. Цього допустити не можна», - переконана Ольга Ходаківська.

Під час заходу презентували дорожню карту земельної реформи, розроблену Аграрною партією. І оголосили про те, що Тернопільська область долучається до Всеукраїнського збору підписів проти поспішного продажу землі «Не дамо вкрасти землю!».

Форум «Хлібороби Тернопілля»

«У минулому році ми програли систему оподаткування, яка давала стимули для виробництва. Бо повелись на «цукерки в гарних папірцях», запропоновані владою, але дістались нам лише папірці. З землею ми просто не маємо права дати себе так «розвести». За тиждень ми уже зібрали 5 тисяч підписів і закликаємо всіх долучитися до нас», - говорить голова Тернопільської обласної організації Аграрної партії Іван Чайківський.

Дослухатись до голосу розуму влада зможе лише під тиском громадськості, - переконані учасники форуму з Хмельниччини.

«За дорученням аграріїв Хмельниччини я їздив до «батька» земельної реформи - заступника міністра агрополітики Максима Мартинюка. Ви б бачили, як я туди потрапляв. Мене обшукували і бійці Нацгвардії, і секретарі, і фотографували, і на відео знімали, і телефон відібрали – вдумайтесь, це всього лише заступник міністра. З ним говорити безрезультатно. Він уперся рогом - ми з МВФ домовились, питання закрите. Недаремно його в народі називають «Макс Бакс»», його цікавлять лише гроші»,- говорить голова Хмельницької обласної організації Аграрної партії Сергій Іващук.

Берегти землю закликають і представники духовенства.

«Земля дана нам Богом. І це, певно, провидіння для нашого народу, що українці, незважаючи на свою непросту долю, володіють таким скарбом – 25% світових чорноземів. Віра і земля - це фундамент, на якому українець збудує свою державу. Бережіть землю, бо як не ви, то хто?», - говорить папський місіонер, отець Василь Баглей.

Нагадаємо, з ініціативи Аграрної партії стартував Всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!». Як відомо, за соціологічними даними, понад 70% українців – проти продажу землі в нинішніх умовах. Зібрані під час акції підписи стануть документальним втіленням волі народу, їх буде принесено під Верховну Раду.

Аграрна партія добивається зваженої і комплексної земельної реформи, яка має передувати будь-яким рішенням щодо купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Експерти партії вже розробили 16 стратегічних напрямків такої реформи і продовжують роботу над конкретними законопроектами, які зроблять обіг земель цивілізованим і вигідним усьому народові.