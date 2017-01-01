Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: expres.ua

Асортимент тютюнових виробів скоротився через скандальне розслідування навколо посередника-монополіста

В останні дні в тютюнових відділах магазинів асортимент сигарет суттєво збіднів. Найпопулярніші марки розкуплені, коли надійдуть нові партії - наразі невідомо. Подекуди навіть у великих торгівельних мережах курцям на вибір пропонують лише щось на кшталт «Прими» чи «Мальборо». А продавці у дрібних спеціалізованих кіосках, взагалі, розводять руками, демонструючи пусті полиці.

Чому ж у київських магазинах почали різко закінчуватися сигарети?

Як повідомив журналісту «Главкома» продавець одного з магазинів у центрі столиці, поставок сигарет певних марок не було вже кілька днів. Вітрина з тютюновими виробами майже спорожніла – залишилися нерозпроданими найменш ходові марки цигарок.

Дефіцит, як це зазвичай буває, викликав ажіотаж. Курці почали скупляли сигарети, що залишилися, блоками.

Що стало причиною дефіциту?

Як відомо, ще 31 березня у Генпрокуратурі заявили про викриття «масштабних фактів ухилення від сплати податків монополістом на ринку тютюнових виробів». Мова про ТОВ «Тедіс Україна» (до травня 2016 року - «Мегаполіс Україна). ГПУ зазначила, що частина «злочинно отриманих коштів» ішла на фінансування тероризму.

За словами очільника відомства Юрія Луценка, кінцевими бенефіціарами «Тедіс Україна» з 2012 року і до сьогодні є представники великого бізнесу Російської Федерації. Зокрема, він назвав громадянина РФ Ігоря Кесаєва, щодо якого діють санкції українського уряду. Він є членом ради директорів заводу імені Дегтярьова, виробника стрілецької зброї з РФ. Дане підприємство, як розповів генпрокурор, постачало зброю до «республік» на Донбасі. Також, як повідомляли в прокуратурі, не дивлячись на заборони РНБО та НБУ у вигляді виведення коштів з України за кордон Кесаєву, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки було виведено 2,5 мільярда гривень. З початку розслідування в компанії «Тедіс Україна» тривають обшуки, банківські рахунки та товар арештовані. Нагадаємо також, що ще наприкінці 2016 року Антимонопольний комітет України наклав на «Тедіс Україна» штраф у розмірі 431 мільйони гривень, проте компанія оскаржила це рішення в суді.

«Дії контролюючих органів призвели до перебоїв із постачанням сигарет, як наслідок, в окремих регіонах спостерігається дефіцит тютюнових виробів», - повідомили в прес-службі «Тедіс Україна». Постачання товару в деякі регіональні відділення ускладнене.

Фото: Сергей Милютин

Які саме марки сигарет наразі зникли з продажу?

Компанія «Тедіс Україна» фактично є посередником між виробниками і магазинами. Вона співпрацює із такими провідними виробниками тютюнової продукції, як Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco.

У дефіциті зараз такі марки сигарет:

Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Bond Street, IQOS (Philip Morris International);

Camel, Winston, Sobranie, Glamour, LD (Japan Tobacco International);

Davidoff, West, R1, Style, Parker&Simpson, «Прима» та «Столичні» (Imperial Tobacco Group);

Dunhill, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Kent, Pall Mall, Capri, «Прилуки», «Прилуки Особливі» та «Козак» (British American Tobacco).

Як ця ситуація змінює ринок тютюну в Україні?

«Тедіс Україна» фактично є повним монополістом (98% ринка) з реалізації тютюнової продукції магазинам роздрібної торгівлі. Експерти зазначають, що можлива демонополізація ринку зіграє тільки на руку споживачам, бо конкуренція може призвести до зниження цін.

Коли поставки можуть бути поновлені?

Як повідомляв ЗМІ директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, перебої можуть тривати ще кілька днів.

Катерина Пешко, «Главком»