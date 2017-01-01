У Запорізькій області стартував Всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик

На думку Скоцика, Україна абсолютно не готова до ринку землі

19 квітня в Запорізькій області стартував Всеукраїнський збір підписів проти впровадження «дикого» ринку землі «Не дамо вкрасти землю!». Першим свій підпис на анкеті поставив голова Аграрної партії Віталій Скоцик, який перебуває в області з робочим візитом. За його словами, лише об’єднавши все суспільство, можна зупинити наміри влади нажитися на українській землі і пограбувати український народ.

Лідер Аграрної партії під час прес-конференції наголосив, що на збір підписів залишається дуже мало часу, тому потрібно активізувати зусилля.

«Україна взяла зобов’язання перед МВФ – до кінця травня ухвалити закон про обіг земель. Більше того, в Конституційному суді лежить подання групи депутатів про скасування мораторію. У нас часу – максимум до кінця травня. Підписи під цим депутатським дають зрозуміти, що в Україні немає ані влади, ані опозиції. І в питаннях земельної афери вони працюватимуть спільно. Ми бачимо, як кулуарно уряд готує законопроект про обіг земель. Його навіть не розіслали асоціаціям для обговорення. Є всі ознаки того, що документ виписують під невеличку групу олігархів», - каже Віталій Скоцик.

На думку політика, Україна абсолютно не готова до ринку землі. Згідно з соціологічними дослідженнями, 80% українців категорично проти відкриття ринку. Зокрема, в нинішніх умовах і ціна землі буде невигідною – національне багатство продаватимуть за безцінь.

«16% власників паїв могли б погодитись продати землю, бо у них не вистачає коштів на лікування і на прожиття. Що таке 16%? Це 4 млн гектарів. Плюс в руках держави 18,5 млн гектарів. Уявіть собі, коли цей масив з’явиться на ринку зубожілої країни – якою буде ціна? Це буде навіть не 500 доларів за гектар, як зараз коштує земля на тіньовому ринку. І це далеко не 15-20 тисяч доларів, як вона має коштувати. На такому дикому ринку ціна може впасти і до 100 доларів у віддалених селах. Це не ринок - це просто грабунок українців», - обурюється Віталій Скоцик.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо старту проведення Всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі партією «Батьківщина» Віталій Скоцик наголосив, що проведення такого референдуму у сьогоднішній ситуації є маніпулятивним.

«Перебуваючи двічі у виконавчій владі і сидячі півжиття у парламенті у Юлії Володимирівни була можливість розробити і подати до парламенту пакет законопроектів щодо ринку землі. Фахівці для цього у неї є, які здатні були підготувати ефективну земельну реформу, а не спекулювати на цій болючій темі. Саме ці політики, будучи при владі підписували меморандум з МВФ, де брали на себе зобов’язання відкрити ринок землі», - каже Віталій Скоцик.

За його словами, зараз головне не використовувати тему у власних політичних амбіціях, а не дати змоги провести урядовий законопроект через Верховну Раду, не дати можливості Конституційному суду скасувати мораторій. Слід зосередитись на проведенні якісної земельної реформи – це зараз головне завдання.

Під час прес-конференції голова Запорізької обласної організації Аграрної партії Олег Ніколенко відзначив, що збереження української землі – це питання національної безпеки.

«Земля – це ж не просто товар. Сьогодні це питання нашої державності, питання нашої національної безпеки. Ми вимушені захищати землю не тільки на фронті, а тепер тримати оборону і в тилу. Тому ми розпочинаємо збір підписів по всій області, як у містах, так і в селах», - каже Олег Ніколенко.

Зібрані підписи стануть документальним втіленням волі народу і будуть презентовані під час масових акцій під Верховною Радою.

Нагадаємо, минулого року Аграрна партія зібрала провідних експертів, які розробили стратегію земельної реформи. Ці напрацювання було обговорено під час земельних форумів з представниками з усіх регіонів України за участі фермерів, місцевих громад, науковців. Разом з фахівцями було сформовано бачення 16 напрямків реформи, які тепер реалізовуються у законодавчих актах.