Україна має економіку колоніального типу – Скоцик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Скоцик

Переведення землі у статус товару за нинішніх умов веде Україну до знищення, переконаний Віталій Скоцик

Українська земля має бути не об’єктом спекуляцій, а потужним ресурсом розвитку для економіки нового типу, заснованої на переробці сировини. Таку думку висловив економіст, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик у своєму блозі на порталі LB.

Він нагадав, що економіка, орієнтована на експорт сировини і напівфабрикатів, історично притаманна колоніям.

«У діях метрополій щодо колоній була одна мета – забезпечити там виробництво дешевої сировини і не дати розвинутися виробництву готової продукції. У 18-19 сторіччях європейські імперії робили все можливе для цього. Зокрема, у 1870 р. структура індійського експорту на 36% складалася з бавовни-сирцю, але бавовняні тканини становили всього 2% експорту Індії. Водночас імпорт країни на 45% складався з бавовняних тканин, на 8% – із пряжі», – зауважив автор.

Він порівняв Україну, яка торгує переважно сировиною, з так званими банановими республіками, нагадавши, що свого часу Центральна Америка була залежною від американських компаній – власників бананових плантацій на її територіях. Україна досі має аналогічну економіку колоніального типу, вважає економіст.

«У 2016 році основою експорту України була сировина, напівфабрикати або ж товари неглибокої переробки: пшениця, олія, кукурудза, металеві напівфабрикати, прокат тощо. Зокрема, 22% припадало на продукцію рослинництва. Стільки само на металопрокат. Лише близько 10% припадало на продукцію машинобудування», – додав автор блогу.

Це при тому, що Україна на початку 1990-х за своїм науково-технічним потенціалом у Європі поступалася лише об’єднаній Німеччині, нагадав він.

«Представники «земельної мафії» та окремі недалекі політики стверджують, що вирватися з цього кола можна, лише запровадивши прямий продаж землі зараз. Очевидно, що на Заході та Сході з радістю підтримують цю думку. Сьогодні на «дикому» ринку у бідного населення землю можна скупити за безцінь. Сумарна капіталізація не перевищить $21 млрд, бо кожен гектар із 42 млн га сільськогосподарських земель буде коштувати не більше $500. Переведення землі у статус товару за нинішніх умов веде Україну до знищення», – вважає економіст.

За його словами, на «дикий» ринок не піде нормальний інвестор, який розраховує на тривалі вкладення. Натомість прийде спекулятивний міжнародний капітал та українські латифундисти, щоб купувати і перепродавати землю.

«Українська земля – це найцінніший засіб виробництва, з яким треба дуже обережно і розумно поводитися. Україна повинна створити такі механізми, які дозволять уже існуючим виробникам, насамперед фермерам, розвинути глибинну переробку. Ці механізми повинні сприяти приходу інвестицій у виробництво тут, в Україні. Земля має бути захищена від недбалого господарювання», – вважає Скоцик.

На його думку, Україні потрібна цивілізована земельна реформа, яка захистить землю від монополізації і дозволить розвивати підприємництво.

«Добре продумане законодавство – це гарантія для інвестора, який прийде сюди на десятиліття. Він буде вкладати не лише в аграрний комплекс, а й в інші галузі – машинобудування, фармацевтику, транспортну інфраструктуру. У країні спочатку виросте промисловість з переробки аграрної сировини. Потім з’явиться стимул для розвитку машинобудування та іншої наукоємної продукції», – прогнозує економіст.

На його думку, Україна не повинна заради чергової позики у мільярд доларів розпочинати терміновий продаж землі.

«Слід думати про те, як розумно скористатися землею для налагодження потужного комплексу виробництва якісної та готової продукції, яка має продаватися на експорт», – підсумував лідер Аграрної партії.