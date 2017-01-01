Українці не зможуть платити за підвищеними тарифами – Віталій Скоцик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт заявив, що підвищення тарифів зруйнує енергетику остаточно

Підвищення тарифів на електроенергію суперечить економічній логіці і призведе до ще більших втрат в енергетиці. А зубожіле населення лише накопичуватиме борги із ЖКГ.

Про це заявив економіст, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, коментуючи зростання тарифів на електроенергію з 1 березня.

«Будь-яке рішення у тарифній чи податковій політиці повинно мати логіку. Якщо послухати представників НКРЕКП, то підвищення тарифів мало зробити їх ринковими. Але в Україні немає вільного ринку електроенергії. Є монополісти у виробництві електроенергії. Є монополісти у постачанні. Є монополісти на ринку енергоносіїв, вугілля та газу. Відповідно ринку не може бути в принципі. І незрозуміло, що криється під поняттям «ринкова ціна». Натомість є прямі негативні наслідки такої політики», - сказав Віталій Скоцик.

Економіст нагадав, що за минулий рік заборгованість населення за послуги ЖКГ зросла більш ніж у два рази.

«За минулий рік на 12,5 млрд грн., або більш ніж у два рази, зросла заборгованість населення з оплати послуг ЖКГ. Питання, що буде далі, коли на 25 % подорожчала електроенергія, залишається риторичним. Люди платитимуть менше. Менше отримають енергогенеруючі підприємства. Проблема лише поглибиться», - вважає Віталій Скоцик.

Лідер Аграрної партії наголосив, що починати потрібно не з тарифів, а з усунення корупції в енергетичному секторі.

«Починати треба з ліквідації різних сірих схем на кшталт «Ротердам+», коли за українське вугілля платять, як за імпортоване, а ми залишаємося залежними від російських енергоносіїв та тих, що завозяться з окупованих територій. Починати треба з усунення штучних олігархічних монополій, які визнає навіть Міністр вугільної промисловості. Тоді буде конкуренція за ефективне виробництво. Починати треба з прозорого формування тарифів, котре має перебувати у руках місцевого самоврядування. Тільки на місцях можуть визначити реальну платоспроможність населення і знайти золоту середину між бажаннями виробників і можливостями людей. В іншому випадку будуть масові неплатежі і ще більші борги. Уже зараз є випадки, коли тепло на альтернативній енергетиці можна купувати на 30-35 % дешевше, ніж у монополістів. Але цим людям не дають працювати, як не дають працювати мініГЕС», - зазначив Віталій Скоцик.

Проте ключовою, на його думку, має бути розумна податкова політика, що стимулюватиме розвиток підприємництва і підвищення доходів населення.

«Поки українець бідний, він не зможе платити. Досі влада зробила все, щоб він лише убожів. Посилила податковий тиск практично на всі галузі. Ввела додаткові збори зі «сплячих підприємців». Усе це веде до скорочення робочих місць, зниження доходів домогосподарств. І зниження платежів за компослуги, бо людина платитиме у першу чергу за те, від чого залежить її життя – за харчування. Якщо ж влада спробує тиснути на людей, то матимемо соціальний вибух, якого може не пережити Україна в стані війни», - сказав Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що іншого виходу, як перевибори, немає, бо у нинішньої влади не видно професійного підходу до проблем.

«Брехня, популізм, повна профнепридатність. Це те, що характеризує нинішній управлінський апарат. Його треба міняти через вибори і негайно, бо інакше економіку доб’ють, а з нею і людей», - підсумував Віталій Скоцик.