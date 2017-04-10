Українців прирікають на небезпеку в дорозі – відкритий лист колективу Корпорації КРТ до пасажирів «Укрзалізниці» ®

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Будівля бізнес-центру у Львові, де розташована Корпорації КРТ

5 квітня 2017 року вся будівля бізнес-центру, що на вулиці Академіка Лазаренка,1 у Львові, де розташована Корпорації КРТ, була заблокована працівниками правоохоронних органів в масках та при зброї, йдеться у повідомленні

Трудовий колектив ТОВ «Корпорація КРТ» звернувся з відкритим листом до пасажирів «Укрзалізниці»:

Декілька останніх днів навколо нашої компанії відбувається імітація бурхливих та скандальних подій з залученням правоохоронців у стилі маски-шоу, обшуками та іншими елементами жанру. По суті це все не більше, ніж спектакль та гра на нервах і ситуацію можна було б проігнорувати. Аби її наслідки не ставили під загрозу життя десятків тисяч людей.

Будь-який збій у робочому процесі нашої компанії, яка являє собою ключового постачальника надважливого обладнання для роботи залізниці в Україні, може викликати складнощі з рухом потягів, а в кінцевому рахунку – значно підвищить ризики техногенних катастроф під час руху поїздів.

Що відбулося?

5 квітня 2017 року вся будівля бізнес-центру, що на вулиці Академіка Лазаренка,1 у Львові, де розташована Корпорації КРТ та інші орендаторі, була заблокована працівниками правоохоронних органів в масках та при зброї. Дії слідчих Генеральної прокуратури України формально були узаконені – вони санкціоновані Ухвалою Печерського районного суду міста Києва у кримінальній справі №757/13814/17-к від 10.03.2017 на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Корпорація КРТ».

В той же час ми розцінюємо цю акцію як незаконні по своїй суті тиск та репресії, загорнуті у формально законні дії та спрямовані проти вітчизняного виробника.

Що шукали та що знайшли?

Що насправді шукали під час ефектного дійства? У дозволі, що наданий судом на проведення обшуку, чимало цікавого. Скажімо, серед іншого значиться: виявлення і вилучення установчих документів Регіональна філія «Львівська залізниця». З такою ж імовірністю правоохоронці могли б шукати у львівському бізнес-центрі регламенти запусків з космодрому «Байконур».

Перше, що обурює: формулювання підстави для обшуку. Воно містить чисельні грубі протиріччя та відверте фальшування фактів. Це можна пояснити хіба що тим, що Ухвала писалась «нашвидкуруч», під конкретно організовану «акцію».

Зокрема, в Ухвалі сказано: підставою для здійснення обшуку є наявність достатніх даних, які свідчать про можливе зберігання за вказаною адресою предметів та документів, що мають значення для досудового розслідуванні у кримінальній справі.

Та чи існують ці достатні дані в наявності, чи є лише припущення щодо них? Це принципові речі, які не можуть мати місце одночасно.

Друге, що викликає обурення: штучне пов’язування Корпорації КРТ з діяльністю більш, ніж 15–ти суб’єктів господарювання, які згадуються в Ухвалі як нібито «підконтрольні» Корпорації. Ця інформація— не є правдою. Це легко перевірити через відкритий Єдиний Державний реєстр підприємств і організацій України. Ігнорувати це джерело не мали права ні слідчий (який готував відповідне клопотання до Суду), ні суддя (який зобов язаний всебічно й об’єктивно дослідити наявність законних підстав та наявність підтверджуючих клопотання документів).

Таким чином, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, де знаходиться Корпорація КРТ, було надано судом незаконно: на підставі недостовірної інформації, поданої слідчим, без належної перевірки доказів (яких взагалі не існує).

Репресивний прийом

Стаття 166 Кримінально-процесуального кодексу визначає, що підставою для проведення обшуку є невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. В той же час відповідна судова ухвала, при невиконанні якої проводять обшуки, не спрямовувалась за місцезнаходженням КРТ до моменту проведення обшуку 05.04.2017 року. Працівники правоохоронних органів також не мали такої ухвали.

В свою чергу, з боку нашого підприємства ніяких перешкод діям правоохоронців не велось. Ми не зчиняємо і ніколи не чинили опір виконанню рішень судів та виконанню працівниками правоохоронних своїх завдань.

Отже, все це – лише підтвердження погано зрежисованої акції залякування та дестабілізації, яка готувалась при відсутності доказів будь-якої незаконної діяльності нашої компанії та причетності її до фірм, що згадуються в Ухвалі.

Відтак цілком очікувано, що дивне припущення слідчих ГПУ щодо наявності на зберіганні у приміщенні Корпорації КРТ предметів та доказів, які можуть мати значення до досудового слідства у згаданій справі, не підтвердилися. І не могли підтвердитись.

Захистимо безпеку руху!

Яскраве дійство негайно було підхоплене певними ЗМІ, які смачно описали ситуацію, змістивши акценти та перекрутивши факти на власний смак. Новина про те, що у Львові відбуваються обшуки в одному з бізнес-центрів, полетіла по десятках ЗМІ з космічної швидкістю.

І це не заважаючи на те, що подія сама по собі більш, ніж буденна,– обшуки як процедура відбуваються в Україні буквально щодня. З початку року, за даними Єдиного Державного реєстру судових рішень, на проведення обшуку видано 26 тисяч ухвал судів.

І незважаючи на те, що сам обшук в приміщенні КРТ, як ми вже зазначили, є по суті незаконним.

Ми впевнені: цей відвертий спектакль було розіграно спеціально для того, щоби дати «картинку» для певних ЗМІ, привід для роздмухування чергової хвилі чорного піару, спрямованого проти провідного підприємства, від якого залежить безпека на залізниці.

Мета лише одна – дестабілізувати роботу підприємства, дискредитувати його в очах суспільства та партнерів, врешті – покласти на лопатки, знищити та захопити. Обурює той факт, що у цьому рейдерському плані охоче беруть участь журналісти, які кожним своїм дописом та матеріалом намагаються долучитися до знищення вітчизняного виробника. Колектив КРТ засуджує це ганебне дійство.

Ми вважаємо проведення обшуку 05.04. 2017 року в її офісних приміщеннях – необґрунтованим та незаконним. Розцінюємо ці дії як грубе порушення прав підприємства, що завдає шкоди діловій репутації підприємства.

Наразі всі працівники Корпорації КРТ на своїх робочих місцям, а компанія працює у звичному режимі.

В той же час ми закликаємо небайдуже суспільство не допустити знищення підприємства, від якого щоденно залежать життя й здоров я пасажирів «Укрзалізниці»

Білети на квитки час од часу купує кожен з нас. Тож давайте разом захистимо наше спільне право на безпечний та комфортний рух!

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Джерело: gazeta.lviv.ua