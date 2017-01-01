Україні в 2018 році загрожує дефолт – Віталій Скоцик

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Причини нинішніх проблем, на думку експерта, були закладені ще в 2014 році, коли відбулася зміна податкової системи

До початку 2019 року Україна муситиме виплатити заборгованості перед зовнішніми кредиторами на 14,4 $млрд. Якщо нинішні тренди в податковій та економічній політиці не буде змінено, наша держава не зможе розплатитися з боргами, тобто муситиме в 2018 році оголошувати дефолт.

Такий прогноз висловив економіст, лідер Аграрної партії України в інтерв’ю «Обозревателю». Він нагадав, що падіння економіки спостерігається в Україні, починаючи з 2013 року. І воно доводить, що влада є абсолютно непрофесійною.

«Економіка невпинно падала всі ці роки. Наприкінці минулого року вона хоч і трошки виросла в гривні, але з девальвацією у 15% автоматично впала. На жаль, уряди (і попередній, і діючий) не були здатні професійно вибудувати стратегію розвитку держави, закласти основу розвитку нових підприємств і робочих місць. Навпаки, позакривались багато підприємств – майже 250 тисяч за два попередніх роки. За останні три роки ми втратили майже 2,5 млн робочих місць, майже 4 млн українців виїхали працювати за кордон», - підкреслив Віталій Скоцик.

На цьому тлі виплата зовнішніх боргів нашої держави опинилася під питанням, вважає він.

«Сьогодні українець з моменту народження винен зовнішнім кредиторам 140 тисяч гривень. Якщо продовжиться падіння економіки в 2017 році, а так однозначно й буде, то виплатити 4,4 млрд у такий короткий період часу буде майже непосильним завданням. А до початку 2019 року наша загальна заборгованість перед зовнішніми кредиторами сягне 14,4 $млрд. Таке навантаження на економіку, яка складає 76-78 млрд, – дуже велике», - переконаний економіст.

Причини нинішніх проблем, на його думку, були закладені ще в 2014 році, коли відбулася зміна податкової системи, яка продовжила руйнування економіки. Тоді у головної галузі – аграрної – забрали систему оподаткування, що стимулювала виробництво, зокрема, через механізм спеціального режиму ПДВ для аграріїв. Повернути цю систему вкрай важливо, щоб відновити економічне зростання.