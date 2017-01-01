Українську ГТС врятує тристоронній консорціум - Медведчук

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ГТС України

Медведчук вважає, що Росія може зовсім відмовитися від використання української ГТС

Україна може втратити свій транзитний потенціал і всю газотранспортну інфраструктуру, якщо не зробить кроків зі створення консорціуму з управління української ГТС. Таку думку висловив лідер громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук.

Він нагадав, що 19 січня 2019 року закінчується термін дії контракту на поставки російського газу в Україну, а Росія неодноразово заявляла про плани припинити транзит газу через територію України.

«У разі реалізації оптимістичного сценарію, Росія значно скоротить обсяги транзиту газу по території України. При реалізації ж песимістичного сценарію і зовсім відмовиться від використання української ГТС», - вважає Медведчук.

Він упевнений, що для України це стане справжньою катастрофою. «Реалізація проектів «Північний потік», «Північний потік-2» і «Турецький потік» вже в найближчому майбутньому може привести до того, що Україна повністю втратить весь свій транзитний потенціал, а ГТС країни перетвориться просто на купу металобрухту», - пояснює Медведчук.

Крім того, попереджає він, в разі повного припинення транзиту російського газу до Європи по українській ГТС наша країна втратить близько 2 млрд дол. США на рік, а вартість самої газотранспортної системи, за підрахунками «Нафтогазу», знизиться в п'ять разів.

Медведчук також прокоментував заяву глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва про те, що в разі реалізації «Північного потоку-2», а також «Турецького потоку», Москва може постачати газ через Україну з залученням європейської компанії до управління своєю газотранспортною системою.

«Пан Коболєв помиляється. На сьогоднішній день немає не тільки підстав, але навіть передумов для реалізації даної ідеї, так як це не вирішує головну проблему - не забезпечує інтерес Росії в подальшому здійснювати транзит газу через Україну. Адже і в «Північному потоці», «Північному потоці-2» і в «Турецькому потоці» Росія є акціонером, вона фінансово зацікавлена в завантаженні саме цих потужностей. Залучити європейську компанію до управління українською газотранспортною системою можна. Але хіба це зацікавить РФ транспортувати блакитне паливо по українській ГТС? Ні!», - вважає Медведчук.

На його думку, зберегти ГТС України реально тільки в тому випадку, якщо до її управління будуть залучені Росія як постачальник, Україна як транзитер і країни Євросоюзу як кінцевий споживач.

«При цьому головне - зацікавити Росію експортувати газ по нашій трубі до Європи. У зв'язку з цим необхідно скасувати прийнятий Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України» від 18.06.2014 № +1645-VII з метою вилучення дискримінаційної норми, що дозволяє уряду створити оператора газотранспортної системи (ГТС ) країни, в якому частку до 49% можуть отримати інвестори з США та ЄС», - пропонує Медведчук.