«Укртранснафтопродукт» повідомляє, що не зазнав збитків через банкрутство «Фортуна-банку»

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У повідомленні йдеться, що підприємство працює стабільно, у штатному режимі

Державне підприємство «Укртранснафтопродукт» (ДП УТНП) повідомляє, що ніяких фінансових збитків, позв’язаних з визнанням Національним банком України ПАТ «Фортуна-банк» неплатоспроможним, воно не зазнало. Про це повідомляє прес-служба ДП УТНП.

У повідомленні йдеться, що підприємство працює стабільно, у штатному режимі. Усі рахунки обслуговуються у державному банку.

Як стало відомо, сьогодні, 27 січня, НБУ на своєму офіційному сайті оголосив про віднесення ПАТ «Фортуна-банк» до категорії неплатоспроможних.

«АТ «Фортуна-банк» подало до Національного банку план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 року керівництво та власник істотної частки банку вживали заходів для виконання вимог з докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників – пов’язаних осіб, спрямування коштів субординованого боргу в основний капітал банку.

Однак вжиті керівництвом АТ «Фортуна-банк» та власником істотної частки цього банку заходи з його докапіталізації були недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

Враховуючи вищенаведене, правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ «Фортуна-банк» до категорії неплатоспроможних. Національний банк наголошує, що 91% (2167 особи) усіх вкладників АТ «Фортуна-банк» отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн грн», – йдеться у повідомленні НБУ.