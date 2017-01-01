В Україні треба створити Міністерство промисловості – Шандра

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Українська промисловість

В Україні потрібно створити Міністерство промисловості, яке займатиметься розробкою механізмів відновлення промислового виробництва, заявили в Аграрній партії

Податки в Україні треба знизити вдвічі. У структурі ВВП США вони складають 24%, Китаю - 20%, в Індії та інших країнах, що розвиваються, цей показник іще нижчий, у нас же понад 40%. Україна не вибереться з економічної ями, поки фіскали душитимуть бізнес. Про це йшлося під час засідання промислової ради Аграрної партії.

«Ситуація в промисловості в Україні критична. Точка неповернення в авіаційній галузі, за словами самих авіаційників, буде досягнута через 3 роки. Якщо за цей час ми не почнемо будувати літаки, ми відстанемо в технологіях і уже не зможемо це робити. В кораблебудуванні ми уже пройшли точку неповернення. Виробляти конкурентоздатні кораблі ми вже в принципі не можемо. В результаті 50 тисяч українських моряків ходять під прапорами інших держав», - зазначив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Податкова система буквально душить виробництво і робить його неконкурентоспроможним на світових ринках, - розповідають самі виробники.

«Наше підприємство зі 130 млн гривень акумульованих коштів заплатило 53 млн податків. Тобто за одного працюючого токаря держава забрала у нас 124 тисячі гривень. Тобто один наш токар утримує 4-5 чиновників, які потім приходять і вчать нас жити. Та ж навіть при цараті такого не було, а наш завод працює з 1903 року, тоді була десятина державі і десятина церкві. Після закриття ринку Росії ми переорієнтувалися на Китай, сьогодні ми ще живемо, бо виробляємо продукцію, якої там в принципі нема, але коли вони почнуть виробляти самі, ми ж конкурувати не зможемо, а доступу до кредитів нема жодного», - розповідає Сергій Маляров, голова правління «НВО Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського».

В Україні потрібно створити Міністерство промисловості, яке займатиметься розробкою механізмів відновлення промислового виробництва.

«Уряд сьогодні складається з двох блоків – фіскально-силовий і соціальний. Соціальний каже: треба гроші, і фіскально-силовий починає їх десь вишукувати. А тих, хто ці гроші заробляв би, в уряді немає. МінАПК і Міненергетики своєї функції не виконують. Міністерства промисловості взагалі немає. Уряд запропонував створити комітет, так навіть він досі не працює, а якщо й запрацює, які у нього повноваження? Це ж не міністр, який може впливати на рішення уряду», - говорить голова промислової ради Аграрної партії Володимир Шандра.

Стратегію розвитку промисловості потрібно вибудовувати з врахуванням світових трендів та переходу людства в постіндустріальну епоху, - зазначив на засідання Олександр Пасхавер, український вчений-економіст, член-кореспондент Академії технологічних наук України.

«Більшість того, що зараз виробляє масова індустрія, з часом буде вироблятися вдома. Ми чітко спостерігаємо тенденцію до індивідуалізації виробництва. Майбутня індустрія означатиме фактичне руйнування сучасної. Простіше кажучи, якщо ми зараз будемо дотувати нинішнє промислове виробництво або ж будувати заводи вчорашнього чи і сьогоднішнього зразка, через кілька років вони вже можуть бути непотрібні», – зазначив Пасхавер.

Саме наукоємність та інновації повинні бути закладені в стратегію розвитку промисловості, яку найближчим часом презентує промислова рада Аграрної партії.