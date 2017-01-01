Випікання паски подорожчало на 35%

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Фото: iPress

Паска в домашніх умовах обійдеться українцям у майже 30 гривень

Випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 29,81 грн, що на 35,3% дорожче, ніж в 2016 році. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У міністерстві зазначають, що ціни майже на всі інгредієнти зросли. «Найбільше, на 34%, подорожчало вершкове масло. Воно ж найбільше вплинуло на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частка вершкового масла складає близько 30% від вартості. Цукрова пудра в свою чергу продовжує виявляти ознаки неабиякої стабільності - вже три роки поспіль вона коштує 40 грн за кілограм», - додає прес-служба міністерства.

В міністерстві також зазначили, що «Індекс паски» не є офіційним макроекономічним показником, він не відображає інфляцію чи індекс споживчих цін. «Всі розрахунки - приблизні, здійснені на основі моніторингу ДСС цін на соціально значущі товари та експертної оцінки Мінекономрозвитку», - ідеться у повідомленні.

Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку інфляція в 2017 утримається на рівні 11% (грудень 2017 до грудня 2016).

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