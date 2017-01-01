Влада проводить «пакетні» недореформи на догоду кредиторам – Скоцик

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Віталій Скоцик

Хаотичність заяв влади свідчить, що жодної чіткої стратегії дій щодо пенсійної та земельної реформ немає, каже Скоцик

Зобов’язання в короткі терміни відкрити ринок землі і провести пенсійну реформу призвели до управлінського хаосу в уряді. Щоб догодити МВФ і продовжити практику позик, влада готує поспішні недореформи, а інтереси народу зняті з порядку денного.

Про це пише в своєму блозі на «ЛБ» лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«Посадивши Україну на «голку кредитів», влада метається між власним інтересом і рекомендаціями МВФ у земельній та пенсійній сфері. У поспіху урядовці не в змозі скоординувати свої дії навіть одне з одним. Хаотичність заяв свідчить, що жодної чіткої стратегії дій щодо пенсійної та земельної реформ у них нема. Усі їхні плани насправді – невдалі експромти на ґрунті переговорів з МВФ про черговий кредит», - вважає політик.

Як приклад неузгодженості дій урядовців він наводить те, що 19 квітня після засідання уряду міністр соціальної політики Андрій Рева сказав, що пенсійна реформа «на 99% погоджена із МВФ». Тим часом віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що законопроект щодо пенсійної реформи самі члени Кабміну в очі не бачили.

«Голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден у своїй статті на одному з українських сайтів недвозначно дав зрозуміти: Фонд не надто задоволений діями наших урядовців у реформуванні пенсійної системи. Зокрема, фонд наполягає на підвищенні ефективного пенсійного віку, що вже записано навіть у Меморандумі з МВФ. В уряді ж продовжують розповідати про те, що про підвищення пенсійного віку не йдеться. Віце-прем’єр Розенко статтю ван Родена назвав маячнею», - нагадує Скоцик.

На його думку, те, що урядовці тиражують суперечливі заяви, є свідченням непродуманої підготовки ключових для країни законопроектів, що визначань майбутнє пенсійної системи і земельних відносин. Особливо небезпечним є припущення міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що урядові законопроекти з обох напрямків можуть бути ухвалені в парламенті єдиним «пакетом» через один-два місяці.

«Найгірше, що законопроект щодо пенсійної реформи, як і законопроект щодо обігу земель сільгосппризначення, готується кулуарно, без широкого обговорення. Це вже сформована традиція влади, коли йдеться про надважливі для долі країни документи. Так сказав кредитор – це тепер головне обґрунтування всіх «ініціатив» уряду. А під шумок можна не лише догодити міжнародним фондам, а й провести дерибан української землі, яка внаслідок поспішного розпродажу може опинитися у «достойних руках» кількох олігархічних сімей», - наголошує Скоцик.

На його думку, парламентарі, яких можуть змусити голосувати за земельно-пенсійний «пакет» законів, легалізують псевдо-реформи і зрадять національні інтереси.

«Україна з такою владою повністю втрачає суб’єктність. Бо єдиним джерелом влади в Україні вже буде не народ, як записано у Конституції, а Міжнародний валютний фонд. А головне національне багатство – українська земля – може стати «обідом» міжнародних корпорацій і вітчизняних олігархів. І тоді жоден кредит нашу державу не врятує від катастрофи», - застерігає автор.