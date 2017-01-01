Власники Tedis Ukraine просять президента і правоохоронців захистити інтереси іноземних інвесторів і їхній бізнес

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Підприємство Тedis Ukraine

За орієнтовними підрахунками, кожен день простою підприємства тягне за собою втрату 25 мільйонів гривень бюджетних надходжень

Іноземні власники української компанії Tedis Ukraine Річард Даксбері (Richard Duxbury) і Річард Доріан Фенхальц (Richard Dorian Fenhalls) звернулися до президента України Петра Порошенка, генерального прокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з метою забезпечення захисту інтересів закордонних інвесторів в Україні та їх бізнеса.

За інформацією компанії, після обшуків 31 березня правоохоронні органи заарештували рахунки компанії і вилучили товар на 1 млрд грн, що фактично паралізувало роботу Tedis Ukraine. Згідно зі зверненням, якщо така ситуація збережеться, це вплине на бізнес, його комерційних партнерів, добробут співробітників і, в кінцевому підсумку, на інвестиції компанії.

Компанія Tedis Ukraine завжди максимально відкрита для органів державної влади та управління, громадських організацій, бізнес-партнерів і інвесторів. Однак, останні резонансні події, які отримали широке висвітлення в засобах масової інформації, змусили іноземних власників компанії звернутися з відкритою заявою про безпрецедентне порушення законних прав та інтересів компанії.

Власники компанії також підкреслили, що ситуація навколо Tedis Ukraine може послужити серйозним негативним сигналом всім іноземним інвесторам, які вкладають свій капітал в українську економіку.

Від початку 2016 року компанія Tedis Ukraine знаходиться під тиском різних контролюючих органів, що суттєво ускладнює її операційну діяльність. Хронологія і методи слідчих дій наочно свідчать про грубе порушення законних прав компанії Tedis Ukraine і її власників. Події останніх днів ускладнюють виконання зобов'язань компанії перед партнерами, в тому числі і міжнародними, і, як наслідок, приведуть до недоотримання податкових надходжень бюджетом України. За орієнтовними підрахунками, кожен день простою підприємства тягне за собою втрату 25 мільйонів гривень бюджетних надходжень.

На сьогоднішній день компанія працює і повертається до функціонування в нормальному оперативному режимі, відновлено роботу всіх служб.

Tedis Ukraine є однією з найбільших дистрибуційних компаній України, її штат налічує більше 2 600 співробітників. За даними «Укрінформу», Tedis Ukraine є найбільшим платником податків України та в ряді областей стала бюджетоутворюючим підприємством. Так, тільки за 2014-2016 рр. компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів майже 4 мільярди гривень.