ЗМІ: Україна втратить мільярди гривень через «націоналізацію» підприємств на Донбасі

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На думку експертів, у разі падіння експорту через блокаду на Донбасі курс долара вже у березні може підскочити до 30 гривень

Україна за підсумками року втратить 32 млрд гривень податкових надходжень до бюджету через експропріацію терористами підприємств на контрольованих територіях або їхню «націоналізацію», йдеться в статті на порталі «Новий час».

Блокада та експропріація активів призведуть до зниження валютної виручки на 2 млрд дол., значний відплив валютних коштів неодмінно ослабить гривню. Понад 500 тис. українців можуть залишитися без роботи.

Видання нагадує, що компанія «Арселор Міттал Кривий Ріг» повідомила про нестачу вугілля марок АШ і АС, які є критичним сировиною для агломераційного і металургійного виробництв. Це може призвести до скорочення виробництва. ІСД оцінила втрати від блокади Донбасу в 41 млн доларів в тиждень. А Укрзалізниця теж оцінила втрати ж\д у орієнтовно 8 млн грн. (цифра станом на тиждень блокади).

«Україна доклала чимало зусиль для отримання чергового траншу МВФ 1 млрд доларів. Замість того, щоб направляти ці кошти на «пожвавлення» української економіки, ми будемо закривати «дірку», яка утворилася у зв'язку з блокадою і експропріацією», - йдеться у публікації видання.

У разі падіння експорту через блокаду, курс долара в березні може підскочити до 30 грн. НБУ вже заявив про можливі його коливання, зниження припливу валюти на 2 млрд доларів, уповільнення економічного зростання на 1,3 процентних пункту ( 1,5% у поточному році), підвищення ризику інфляції.

Нагадаємо, що терористичні організації «ДНР» і «ЛНР» у відповідь на самовільну блокаду українськими активістами повністю захопили контроль над українськими активами, розташованими на окупованій частині Донбасу.

Компанія ДТЕК вже заявила про остаточну втрату 11 компаній, що входять до його складу. По суті, припиняють працювати АТ ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ТОВ Моспинське НВП, ПАТ ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля, ТОВ ДТЕК Східенерго (ВП Зуївська ТЕС), ПАТ ДТЕК Донецькобленерго, ТОВ Техремпоставка, ТОВ ДТЕК Свердловантрацит, ТОВ ДТЕК Ровенькиантрацит, ТОВ Електроналадка, ТОВ ДТЕК Високовольтні мережі і ТОВ ДТЕК Сервіс.

Слідом за ДТЕК, за наявною інформацією, свої активи закриє і Метінвест. Причина та ж, що і у ДТЕК. «ДНР» і «ЛНР» поставили їм ультиматум: або перереєструватися у так званих «республіках» або віддати підприємства. Рінат Ахметов віддав перевагу втраті активів.