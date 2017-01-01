ЗМІ заявили про тиск Черняка через розслідування про спиртову мафію

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Євген Черняк

На адресу «5 каналу» від керівництва компанії «Глобал Спірітс» прийшов лист з вимогою не давати в ефір розслідування про спиртової мафії

Громадська організація «Стоп корупції» , що здійснює журналістські розслідування та правозахисну діяльність з метою запобігання зловживання владою, протидії корупції та сприяння демократичним реформам в Україні, оприлюднила заяву про тиск через розслідування спроб прибічників колишнього президента Віктора Януковича прибрати до рук спиртові заводи ДП «Укрспирт».

Про залякування і погрози з вимогами не давати матеріал в ефір заявила автор серії сюжетів Наталя Мальцева.

«На адресу «5 каналу», де виходить «Стопкор», надійшов лист від керівництва компанії «Глобал Спірітс», міжнародного алкогольного холдингу, з вимогою не давати в ефір розслідування про спиртової мафії», - повідомила Мальцева.

За даними розслідування журналістки, спиртовою імперією заправляє і намагається прибрати до рук заводи ДП «Укрспирт» по всій країні, наближена особа колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка - Олексій Чеботарьов.

«Це один з ватажків і спонсорів Антимайдану, який особисто відповідав за викрадення і розстріл активістів Революції гідності, а нині відправляє своїх видресируваних «тітушек» на спиртові заводи по всій країні. Один з них - в Підгайчиках, де після розслідування «Стопкора» контроль над підприємством вдалося повернути законному керівництву», - розповіла журналістка.

Мальцева зазначає, що політика нового керівництва ДП «Укрспирт» закриває «чорні» заводи і виводить галузь із тіні, змушуючи корупціонерів втрачати мільйони щотижня. Тому, наприклад, реформи в «Укрспирті» не подобаються власнику «Хортиці» Євгену Черняку», - підкреслює журналістка.

«На наше переконання, така реакція Черняка на зміни в сфері пов'язана з тим, що його люди втратили вплив в «Укрспирті», - ділиться Наталя Мальцева.

Також журналістка звертає увагу на те, що всі публікації із згадкою прізвища Черняка та його спроб зберегти чорні схеми в спиртовій галузі миттєво зникали з сайтів ряду інформаційних ресурсів, на підтвердження чого громадська організація зберігає ряд скріншотів.

«У нас збереглися скріни цих статей і ми їх додаємо», - зазначила журналістка.

Громадська організація повідомила про свій намір продовжувати розпочату роботу.

«Стопкор» заявляє про рішучість і надалі проводити розслідування навколо ДП «Укрспирт», не звертаючи уваги на тиск і спроби цензури від компанії Черняка «Глобал Спірітс», - наголошується в заяві організації.

Матеріал про «Укрспирт» на «Українських новинах»

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