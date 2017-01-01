Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Герус

«Ми не можемо собі дозволити бути залежними від сторони, з якою воюємо»

Влада наполягає: альтернативи закупівлі вугілля з окупованого Донбасу не існує. Про це сьогодні на засіданні уряду вкотре заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, для того, щоб відмовитися від вугілля з окупованих територій, Україні знадобиться 3–5 років та 15 млрд грн інвестицій щороку. Однак така критична думка з приводу енергетичної незалежності від окупованих територій на четвертому році війни виглядає дещо дивно.

Неспроможність та небажання влади знайти альтернативу торгівлі з ворогом спровокували блокування активістами трьох залізничних ділянок на Донбасі, які таким чином намагаються покласти край цій торгівлі. Водночас перекриття шляхів доставки в Україну вугілля не могло не спровокувати енергетичну кризу. В уряді заговорили про введення надзвичайного стану в енергетиці. Проте сьогодні урядовці до цього не вдались.

Колишній член НКРЕКП Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» пояснив, що означає для споживача введення надзвичайного стану, чи відбуватимуться віялові відключення у зв’язку із браком вугілля та як уряд мав би вирішувати проблему дефіциту вугілля.

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Введення надзвичайного стану в енергетиці – цим уряд почав лякати громадян. Чи справді ситуація настільки критична, чи влада нагнітає паніку?

Насправді у введенні надзвичайного стану в енергетиці немає нічого страшного і критичного. Це не означає, що одразу здійснюватимуться відключення. Просто станції, які працюють на антрациті, будуть працювати у мінімальному складі, а інші станції, які працюють на марці «Г», вони працюватимуть більше. Законодавством прописано, що всі мають працювати, але коли запроваджується надзвичайний стан, то є можливість робити такі коригування. Для того він і вводиться.

Що це означає для споживачів?

Нічого. Просто електроенергія буде більше вироблятися з іншого вугілля. Менше з марки «А», його економитимуть, більше – з марки «Г».

Чи є у зв’язку з цим загроза віялових відключень?

Через місяць – можливо, раніше – ні. Залежно від того, що відбудеться впродовж цього місяця. Якщо нічого і все буде як зараз, то така ймовірність є. Якщо знайдеться якийсь компроміс, тоді нічого не буде вживатись.

Блокада Донбасу справді вплинула на ситуацію в енергетиці?

Вони блокують три з чотирьох напрямів. Річ у тім, що взимку вугілля спалюється багато, а в нас склади з запасами палива були не дуже сформовані, треба працювати «з коліс», тому ми залежні. Ми увійшли в зиму з низькими складами, тому ця блокада дійсно має значення.

Який вихід ви бачите?

Уряд має показати, як він може забезпечити незалежність від зони АТО. Навіть не повну відмову, а хоча б незалежність. Усі вже усвідомили реальність: у попередні роки ми були залежні в енергетиці від зони АТО. Чим ми поступалися – цього ніхто не знає. Але ми не можемо собі дозволити бути залежними від сторони, з якою воюємо. Раніше цього не робилося з комерційних і фінансових причин. Це великі заробітки: з тієї чорної діри брати якийсь дешевий неліквідний товар, у нас його «відбілювати» і продавати дорого.

Чи слід очікувати на чергове підвищення тарифів?

У зв’язку з поточною ситуацією цього не має відбутися, бо нам ввели формулу «Роттердам +». Формула вже підвищила тарифи. Ми всі сплатили вже 10 млрд грн у новому році додатково за це. Якщо вони надумають ще – це буде цілковите свавілля. Вони зібрали 10 млрд грн, які не спрямували на закупівлю вугілля. Десь вони є, треба їх знайти і спрямувати на правильні речі. Об’єктивних причин для подальшого підвищення тарифів немає.