Костянтин Рустемов: Адвокатська таємниця у Криму – тепер лише декларація

Михайло Глуховський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупаційна влада півострова оголосила полювання на адвокатів?

26 січня автомобіль з адвокатами Емілем Курбедіновим і Едемом Смедляєвим зупинили працівники російської ДПС в окупованому Криму. За кілька хвилин до правозахисників, які перебували в автомобілі, підійшли співробітники ФСБ. Вони затримали Курбедінова за звинуваченням у «поширенні екстремістських матеріалів». Приблизно водночас із цими діями озброєні люди в масках і камуфляжі зайшли до приміщення адвокатського об’єднання, яке є і житлом для Еміля Курбедінова. Там відбувся огляд, під час якого люди в масках вилучили два ноутбуки. Про це, зокрема, повідомив адвокат Джеміль Темішев. Нині він шукає свідків того, як так звані правоохоронці півгодини не давали йому можливості зайти до приміщення, в якому відбувався огляд.

У Залізничному суді Сімферополя, куди доправили Курбедінова, оперативно розглянули справу. Затриманого звинуватили у публікації в соцмережі «ВКонтакте» відео кількарічної давнини з мітингу організації «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії називають екстремістською. За це суд присудив затриманому 10 днів адміністративного арешту.

Еміль Курбедінов є відомим у Криму адвокатом. Окрім фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір», він також захищає відомого на анексованому півострові кримського журналіста Миколу Семену, якого окупаційна влада обвинувачує в «зазіханні на територіальну цілісність РФ».

Затримання і арешт адвоката Курбедінова відбувся практично одразу після допиту адвоката Миколи Полозова, який є захисником заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, звинуваченого в екстремізмі.

В інтерв’ю «Главкому» адвокат Костянтин Рустемов, який захищає Еміля Курбедінова, розповів, чи завадить арешт його клієнту продовжувати бути адвокатом журналіста Миколи Семени та про відсутність юридичних механізмів протистояти тиску окупаційної влади на півострові.

Костянтин Рустемов

Еміля Курбедінова заарештували на 10 діб за пост у соцмережі. Це – реальний привід для затримання і арешту?

Саме так.

Як ви кваліфікуєте дії силовиків, котрі увірвалися в адвокатський офіс, який є водночас і житлом Курбедінова?

Згідно із законом про оперативно-розшукову діяльність, у них є такий захід, як огляд приміщення. Він санкціонується начальником підрозділу поліції. Якщо це стосується огляду житла, в такому разі дії можуть проводитися лише з дозволу власників помешкання або після отримання відповідної постанови суду. Тобто якщо говорити зараз про житлове приміщення, то спочатку силовики приїхали з постановою якогось органа, тому їх дві-три години не пропускали представники громадськості. Потім вони привезли постанову суду на огляд приміщення і ми змушені були їх пропустити.

У чому різниця між оглядом і обшуком?

Річ у тім, що обшук здійснюється в рамках порушеної кримінальної справи. Постанову про його проведення підписує слідчий… Під час обшуку мають право відкривати шафи, а при огляді – ні. Це такий поверховий огляд, як то кажуть.

Вдалося встановити, який підрозділ затримував Курбедінова, як звати силовиків, слідчого?

Це були представники поліції, «Центру з протидії екстремізму МВС по Республіці Крим». Коли зібралося багато людей (біля помешкання), під’їхав ще й ОМОН.

Адвокат Джеміль Темішев розповідає про огляд адвокатського приміщення окупантами

Що вони шукали, які документи і техніку вилучили?

Матеріали екстремістського спрямування шукали. В офісі вилучили оргтехніку, в домі (у житловій частині приміщення) також оргтехніку вилучили.

Ваш колега Джеміль Темішев каже, що вилучили два ноутбуки. На цих комп'ютерах зберігається інформація, що містить адвокатську таємницю?

Так, є таємниця. Але знаєте, захист адвокатської таємниці є достатньо декларативним. За великим рахунком, є маса способів це обійти. Закон, який регулює оперативну діяльність співробітників правоохоронних органів РФ, дає дуже багато повноважень оперативним органам. Чесно скажу, я не надаю великої уваги питанню адвокатській таємниці. Коли ми проходили практику, то від наших кураторів з адвокатури, які приїжджали з Москви, чули дитячі поради, що, мовляв, треба на комп’ютері ліпити наклейки про те, що на ньому міститься інформація, котра містить адвокатську таємницю. Щодо наслідків... Я не знаю, що Еміль зберігав на комп’ютерах, сумніваюся, що там була якась інформація, яка може скомпрометувати його клієнтів. Звичайно, все, що трапилось, це неприпустимо. Адвокатське досьє – це закрита інформація, перш за все для співробітників правоохоронних органів. Але дієвих важелів захисту я не бачу.

Еміль Курбедінов

Це означає, що всю важливу інформацію для себе адвокати на комп’ютерах не зберігають?

Звісно, адже під будь-яким соусом цю інформацію можуть забрати. Зокрема, стосовно цього посту, який було розміщено Емілем кілька років тому, то правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон і флешку. У вигляді чого це було вилучено – невідомо. Зрозуміло, що ми протестували, суд потім повернув йому ці речі. Так чи інакше, ці предмети практично весь день перебували в руках співробітників правоохоронних органів.

Чи бачите ви в діях, які відбувалися 26 січня, порушення ст. 70 Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни?

Ну, офіційно у нас війни немає. Тому я не знаю, наскільки може бути застосоване положення конвенції до цієї ситуації. Адвокати – це люди, які мають певний статус, а адвокатський статус все ж таки повинен давати певний захист. Незважаючи на це, людину все одно на вигаданій підставі може бути затримано.

Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів так званої справи «Хізб ут-Тахрір», а також кримського журналіста Миколи Семени. Як цей адмінарешт може позначитися на його можливості продовжувати захищати цих людей?

Ніяк. Адмінвідповідальність жодних правових наслідків для адвоката не має. Це не є підставою до позбавлення статусу, підставою для виведення з процесу. Максимум, що може бути, – він не зможе впродовж 10 діб взяти участь у слідчих діях, тобто в той період, доки перебуває під арештом. Але ж будь-який його клієнт може відмовитися від участі у слідчих діях через неявку захисника.

Микола Семена

Трохи раніше допитали Миколу Полозова. Ваш колега Марк Фейгін каже, що найімовірніше, ФСБ зможе вивести Полозова зі справи Ільмі Умерова. Чи є небезпека того, що заступник голови Меджлісу залишиться без захисту?

Ні. Ільмі Умерова захищають Джеміль Темішев та Еміль Курбедінов разом. Без захисту він, звичайно, не залишиться. Але конкретного захисника таким чином (Миколу Полозова) можна вибити, бо особа, допитана як свідок, не може бути захисником.

Подібним чином, як із Полозовим, можна вчинити і з іншими адвокатами?

Хто знає. От раптом таке почалося, за дуже короткий період часу кілька акцій проти адвокатів.

Микола Полозов

Як цьому тиску можна протистояти?

У мене немає готових рецептів. Я як професійний адвокат лише роблю свою справу.

Яка доля тепер чекає на адвокатське об’єднання, в офісі якого робили огляд так звані правоохоронці?

В об’єднані 4-5 людей. Ці хлопці увійшли в ритм роботи, вони доволі розкручені, тому багато людей до них звертається по допомогу саме з цієї теми (переслідування членів «Хізб ут-Тахрір»).

Улітку минулого року ви були захисником кількох кримських татар, яких затримали у травні 2016-го після автопробігу на День пам’яті жертв депортації. Чи ведете подібні справи про «сепаратизм», «тероризм» зараз?

То був перший і останній раз, коли я захищав людей у подібних справах. Було, зверталися, аби я був захисником Панова (Євген Панов – волонтер, учасник АТО, якого ФСБ звинувачує в організації терактів у Криму. – «Главком»), як тільки розпочалася справа. І от 26 січня подзвонили щодо справи Еміля.

Михайло Глуховський, «Главком»