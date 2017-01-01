Мустафа Джемілєв: У нас у країні такий «розгул демократії», що тепер у ЗМІ ми пропагуємо відторгнення своїх територій

Михайло Глуховський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Rueters Мустафа Джемілєв

«У Криму люди найбільше бояться проміжку часу з шостої до дев’ятої ранку, коли може прийти ФСБ»

Другий тиждень героєм новинних стрічок українських ЗМІ є одіозний депутат Андрій Артеменко. Він несподівано став відомим завдяки своїй скандальній пропозиції новій американській адміністрації зняти з Росії санкції та віддати Крим в оренду агресору на 50–100 років.

Днями Артеменко, який пройшов у парламент з командою Олега Ляшка, збурив громадськість новою скандальною заявою. Крим, як стверджує депутат, насправді давно міг відійти під контроль США, оскільки ті мали право забрати його у СРСР через несплачені борги.

Попри ці балачки нині Крим під контролем Росії, яка на анексованому півострові чинить тиск на корінний народ – кримських татар та інакодумців. Ледь не щодня на півострові нові затримання за екстремізм. Деякі справи, відкриті давно, нині активізуються. Так, 28 лютого окупанти викликали на черговий допит заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Також стало відомо, що справа кримського журналіста Миколи Семени, якого обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність Росії, розглядатиметься у суді в Сімферополі 20 березня цього року.

В інтерв’ю «Главкому» лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, якому окупаційна влада заборонила в’їзд на півострів, розповів, звідки ноги ростуть у останніх скандальних пропозицій щодо вирішення конфлікту з Росією і що депутату Артеменку світить за його несподівані «дипломатичні» ініціативи.

Переїзд до України екс-депутатів Держдуми РФ Дениса Вороненкова і його дружини Марії Максакової викликав резонанс та неоднозначні оцінки в українському політикумі. Чи є в Криму політики, які також можуть піти цим шляхом?

Поки що не бачу таких. У них в усіх рильця в пушку зараз. Проти всіх депутатів Верховної Ради АРК, які проголосували за звернення до Путіна, порушені кримінальні справи. Тому навряд чи хтось насмілиться приїхати.

Тобто їм навіть готовність передати компрометуючу інформацію і свідчити проти Росії та її лідерів не допоможе?

Попередньо потрібно домовлятися. Один із колаборантів зондував підґрунтя, казав, що може повідомити певну інформацію, якщо його потім не чіпатимуть (влада в Україні. – «Главком»). Я на цю тему розмовляв із керівником Служби безпеки України Василем Грицаком. Вони (політики у Криму, які начебто готові передати українському слідству важливу інформацію. – «Главком») просили мене дати їм гарантії. Але я не можу дати таких гарантій, це справа СБУ. Так от, я про це все розповів Грицаку. Можливо, і є сенс у цьому, аби отримати якусь цінну інформацію. Він на це відповів, що слід спочатку розібратися. Тож поки що вони розбираються. Ім’я цього колаборанта я наразі озвучити не можу.

У деяких містах Криму невідомі розклеюють листівки, в яких від імені партизан повідомляється про «виконання завдання щодо повернення Криму». Такі дії є свідченням зростаючих антиросійських настроїв?

Я, звичайно, знаю про ці листівки. Але поки що не можу це коментувати.

Головні новини з Криму – арешти, допити, тиск на кримських татар. Як пояснити дії Росії, якого результату окупаційна влада хоче досягти?

Хочуть тримати людей у страху. Вони ж проводять обшуки не тому, що хтось щось там зробив, а щоб створити атмосферу, у якій би всі боялися. У Криму нині люди з шостої до дев’ятої ранку живуть у напруженні: до кого наступного прийдуть? Якщо в цей проміжок часу до тебе не прийшли, то це означає, що сьогодні обшуку не буде. Так, звісно, на когось цей страх діє. Головне їхнє завдання – витіснити кримських татар з Криму. А ми зі свого боку постійно закликаємо до того, аби люди не піддавалися і не виїжджали.

Вас чують?

На жаль, тихо-тихо виїжджають. Точних даних, звичайно, немає, але орієнтовно лише кримських татар виїхало з півострова близько 20–25 тисяч за весь час окупації Криму Росією. Це вже близько 10% від усіх кримських татар, які проживають там. І тенденція не є хорошою, люди таки виїздять.

Наскільки сильно європейські та американські санкції позначаються на місцевому бізнесі?

Вони бізнес мають зараз лише з Росією. Можливо, хтось із Зімбабве до них приїздить. А так – тиша. Звичайно, це відчутно б’є по економіці. Тим паче якісь серйозні компанії не насмілюються туди зайти, тому що одразу відчують дію санкцій.

Насправді санкції обходять, наприклад, судноплавство. Так званий губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков заявив, що з 1 травня почне курсувати круїзний лайнер за маршрутом Сочі – Ялта – Севастополь – Стамбул. Як це можливо? Туреччина не мала б погоджуватися на це?

Формальних дозволів немає. Але коли ми говоримо, що якісь кораблі під іншими прапорами, приміром Монголії, заходять (до Криму), то вони (турки) відповідають, що не можуть це проконтролювати. Зараз, наскільки мені відомо, є суворе розпорядження, аби ті кораблі, які були помічені у тому, що заходять у Новоросійськ і змінюють прапор на інший, не пропускати, не оформлювали їм документи (котрі дозволяють в’їжджати до Туреччини). Зараз заяву Овсяннікова ми уточнюємо, перевіряємо. Окупаційна влада багато заяв робить, можливо, це фейк, поширений через їхні ЗМІ. Знаєте, я одного разу «наїхав» на посла Кувейту після повідомлення, яке я прочитав в інтернеті про те, що буде запроваджено прямий рейс між Кувейтом і Сімферополем. Кувейт тоді назвав це абсурдом. Такого ніколи не було і не буде, відповіли вони.

Зведення Керченського мосту в розпалі. Будівельники вже почали з'єднувати прольотами встановлені в протоці опори. Скептики, які говорили, що будівництво на такому дні неможливе, осоромлені?

Туди особливо не пускають кореспондентів. За останньою інформацією, яку я отримав, у них палю знесло. Думаю, весь час зноситиме. Там мул 30–40 метрів, а палі вони забивають углиб на 50 метрів. Та це, вочевидь, їх усе одно не рятує, міст зносить і буде зносити. Та й сам міст потрібен більш за все задля пропаганди, бо особливого практичного значення він не має.

Зовсім нещодавно в американській пресі вийшла стаття Віктора Пінчука, в якій він запропонував піти на поступки, аби вирішити конфлікт з Росією. Пізніше зі своїми пропозиціями виринув і депутат Андрій Артеменко, запропонувавши передати Крим в оренду Росії на 50 років. На вашу думку, звідки ростуть ноги у таких ініціатив?

Артеменко висловився дещо інакше, ніж Пінчук. Пінчук, правда, потім якимось перепрошувальним тоном казав, що це були лише роздуми, що він вибачається перед кримськими татарами. Доволі різка реакція у нас була з цього приводу. Є кілька версій, чому він так виступив. Одна з них – це реакція на висловлення Трампа про те, що слід переглянути (ставлення до Криму), і (Пінчук) вирішив, вочевидь, піти в ногу з часом. Але потім Трамп зробив інший крок.

Друга версія полягає у тому, що у Пінчука бізнес, який орієнтований переважно на Росію (корпорація «Інтерпайп», власником якої є Пінчук, займається виготовленням труб, залізничних коліс). Третя версія, яку я підтримую, говорить про те, що у Путіна справи настільки погані, що він вирішив підтягувати приховані резерви. Не знаю, яка з них найбільше відповідає дійсності, але для нас ця пропозиція відкласти питання Криму на 20 років, звичайно, не є прийнятною.

Що стосується пана Артеменка, то він узагалі хам. Нехай свою дружину віддасть в оренду на 50 років. Невідомий, у принципі, депутат, і тут вся країна про нього заговорила. Це може бути звичайний піар. На нього плюються, але все одно він стає відомим. Друга версія може бути прозаїчнішою і полягає у тому, що дії цього депутата є просто роботою на Москву. А у нас у країні така демократія, що ми у пресі, на ТБ пропагуємо відторгнення своїх територій. Хоча у Росії за такі речі за статтею 283 Кримінального кодексу на п’ять років посадили б до в’язниці.

В Україні вдасться притягти до відповідальності за це Артеменка?

Я не думаю, що такий «розгул демократії» зараз нам дуже потрібен… Що стосується Артеменка, то, гадаю, дуже правильним є те, що зараз прокуратура Криму порушила проти нього кримінальну справу. Коли ми всі ставали депутатами, то присягали дотримуватися територіальної цілісності. Тут уже він злочинець, з цієї причини його має бути виведено зі складу депутатів Верховної Ради. За зазіхання на територіальну цілісність потрібно відповідати.

Яких заходів ви як народний депутат вживатимете, аби цю людину притягнути до відповідальності?

Ми зараз у тісній співпраці з прокуратурою Криму відстежуємо ситуацію, збираємо матеріали. Потім Артеменку буде висунуто обвинувачення і винесено до Верховної Ради питання про позбавлення його депутатської недоторканності. Вчинять приблизно так, як свого часу з Вадимом Новинським.

Михайло Глуховський, «Главком»