Парасюк у гіпсі: Якщо ми перемогли Януковича з його можливостями, то Порошенко для нас – мінімальна перешкода

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Парасюк

«Поліцейські стріляли з автоматів та підкидали в наші машини газові балончики»

Події минулої ночі із затриманням блокувальників та бійка між нардепом Володимиром Парасюком і правоохоронцями набула широкого резонансу та отримали відгук на найвищому рівні у столиці. Правоохоронці стверджують, що активісти здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост. Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців. Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під орудою Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.

Критика дія Парасюка набула нечуваного масштабу. Так, сьогодні на початку засідання Верховної Ради до трибуни вийшло близько двох десятків нардепів. Слово взяв Юрій Береза з «Народного фронту». «Вчора в Краматорську один нардеп, прикриваючись своїм мандатом, дозволив собі бити працівників поліції… (Серед них) Начальник Краматорської поліції Олександр Малиш, боєць полку «Дніпро-1», тяжко поранений в Іловайську... Як начальник поліції може захиститися перед нардепом?» – сказав він. Береза попросив віце-спікера Оксану Сироїд пустити до зали та надати слово працівникам поліції та Нацгварді, які брали участь в інциденті. Однак віце-спікер не дала дозволу та оголосила ранкове засідання закритим. Втім, силовики все одно зайшли до зали і біля трибуни почали давати власні пояснення. У свою чергу Сироїд звернулася до Генеральної прокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у парламенті.

Володимир Парасюк в інтерв’ю «Главкому» розповів свою версію подій.

Володимире, що відбулося минулої ночі?

Ми їхали з Харкова, нас зупинили на блокпосту в Слов’янську. Я представився, показав свої документи, всі інші теж це зробили. На що ми отримали відповідь, що можемо пересуватись через блокпост. Тут, через секунд 10, з’являються спецпризначенці – я так на перший погляд оцінив – наставляють на нас зброю, переводять її у бойове положення, блокують мій транспортний засіб. Я вийшов з’ясувати, у чому річ. Отримав дозу сльозогінного газу в лице і також мені нанесли декілька ударів гумовим кийком по руці та в область грудної клітини. Зараз маю гіпс на руці, перелому немає, але є суттєві пошкодження суглобу. Після того почався конфлікт між учасниками блокади і правоохоронцями. Звичайно ж, він був на підвищених тонах, але ми змогли проїхати блокпост. Потім частина колони пішла через Слов’янськ об’їзними шляхами, тобто, в сторону Костянтинівки і потім вже на Бахмут

Я поїхав іншою дорогою, яка веде зі Слав’янська на Бахмут. Там був заблокований рух вантажівкою, теж стояли якісь блокпости, стояв «Корд». Нам сказали, що вони б пропустили, але зараз технічно не мають можливості, оскільки на мості поламався вантажний автомобіль. Я розвернувся і поїхав тим самим маршрутом, що поїхала колона. На одному з відрізків, на околицях Краматорська, нам – у нас було три автомобілі – дорогу перегородили поліцейські. Вони вийшли з автомобіля, перевели автомати у бойовий режим. Не представилися. Я сказав, що вони не мають права нас затримувати. На що у відповідь пролунали автоматні черги. То буди не попереджувальні постріли, я знаю, як виглядають попереджувальні постріли. Це були постріли з метою нас залякати, щоб ми зрозуміли, що вони готові по нас стріляти. Ми там простояли п’ять годин. Цинізм людей, які там знаходилися, не мав меж: вони фальсифікували справу, підкидали в наші автомобілі різного роду спецзасоби: балончики сльозогінного газу «Терен-4М», викликали якихось своїх понятих. В кінцевому результаті частину людей забрали у райвідділ поліції, при тому всьому, виявилось, що люди, яких забрали, начебто виступали роль свідків. Тобто, виходить, що примусово свідків доставили у райвідділ поліції.

Я сьогодні вранці відчув біль у руці поїхав у лікарню в Бахмут, мені наклали гіпс. От, лежу, з вами розмовляю. Зараз знаходжуся не у лікарні, а на редуті.

Звідки у правоохоронців з’явилися свідчення вашого двоюрідного брата, який розповідає, що активісти за блокаду отримують по 500 грн на день?

Це все брехня. Його в райвідділі побили, мене особисто не допускали до нього . Ці свідчення сфальшовані. У нього забрали мобільний телефон, переписали телефонну книгу. Вони робили не те що неправомірні дії – вони робили злочин. По-перше, незаконно утримували людину, по-друге, забрали його речі, документи.

Як ви оцінюєте реакцію коаліції та Петра Порошенка на те, що відбувається?

Слухайте, я не звертаю увагу на людей, які продали душу дияволу. Це ті всі псевдопатріоти, які за три копійки продалися Порошенку, Ахметову і їм подібним. Коментувати дії людей, які прийшли до влади на патріотичних лозунгах і ці лозунги зрадили, у мене немає ніякого бажання.

Якщо Порошенко думає, що він стане таким, як Янукович, я йому зараз хочу сказати, що він жалюгідна його копія з обмеженими можливостями. Якщо ми перемогли Януковича з його можливостями, то Порошенко для нас – це так, чисто якась мінімальна перешкода на шляху до наших цілей.

Якими будуть подальші дії – ваші особисто і штабу блокади?

Боротьба триває, редути відновлюємо, посилюємо блокування переміщення вантажів із Російської Федерації, зараз відбувається моніторинг цієї ситуації. Через станції Конотоп, Куп’янськ ходять вантажі із Азербайджану, інших країн. Тому треба розібратися правильно, щоб тільки блокувати вантажі з РФ.

Після рішення РНБО про заборону пересування вантажів, як довго ще штаб блокади контролюватиме перевезення?

Точно моніторити ми будемо ще досить довго після запровадження цього рішення, адже ми розуміємо, що це може бути брехнею або відволіканням уваги. Напевно, що кількість редутів буде зменшено, але буде проводитися моніторинг, чи переміщуються вантажі з РФ. Також ми обговорюємо питання встановлення відеоспостереження на залізничних гілках, щоб люди бачили, чи їздять вантажі.

Коли ви збираєтесь повернутися в Київ?

Може, на днях… З гіпсом досить важко буде. Я вважаю, що людина, яка втратила тимчасово боєздатність, має їхати додому, якомога швидше лікуватись, а не показувати, що вона – герой з гіпсом. Краще бути здоровим, сильним, ніж наполовину спроможним.

Наталія Сокирчук, «Главком»