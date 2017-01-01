Депутат Мельничук розповів, навіщо порвав Лещенку піджак

Юлія Тунік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бійка між Сергієм Лещенком та Іваном Мельничуком

«Ми навчили його говорити правду», – пояснює депутат-забіяка

У Верховній Раді черговий скандал: народний депутат від фракції БПП Іван Мельничук побився із Сергієм Лещенком через його пост у Facebook.

Лещенко писав, що депутати від Блоку Петра Порошенка навмисно зривають засідання антикорупційного комітету, аби згодом звинуватити комітет у неспроможності. Мельничук переконаний: слова Лещенка – суцільна брехня, а комітет він та інші депутати від БПП не відвідують буцімто через піар, який звучить на засіданнях, та політичні оцінки, які даються на комітеті. Про це парламентар розповів в інтерв’ю «Главкому».

Іван Мельничук

Пане Іване, прокоментуйте вашу сутичку із Сергієм Лещенком. Чим була викликана агресія?

Негідники завжди мають отримувати те, на що заслуговують. Я як член комітету (Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. – «Главком») від Блоку Петра Порошенка прийшов до нього і спитав, що це за неправдива інформація. Нас троє підійшло до нього (також народні депутати Ігор Артюшенко і Олег Барна. – «Главком») і сказали: «Ніхто з нас таку маячню не міг говорити і цього в принципі не може бути, бо це не відповідає дійсності. Навіщо ти свої фантазії друкуєш?» На що він відповів: «Моя справа – що хочу, те і друкую». Ну, хочеш, так хочеш. Ми навчили його говорити правду.

Ваша розмова закінчилася зовсім не словами… Гадаєте, це прийнятний спосіб вирішувати суперечки?

Це була розмова двох людей: один відстоює свою брехню, а інший – правду. Якщо до нього підійшли всі члени комітету від БПП і зажадали відповіді, то, напевно, його інформація фейкова.

Лещенко звинувачував вас у тому, що ви не відвідуєте комітет…

Комітет має розглядати питання законів, які подаються до Верховної Ради, – допускати їх туди і підтримувати чи ставити позначку «Є корупційна складова». Коли комітет перетворюється на піар однієї особи, а може, і не однієї, коли там лунає лише політика і даються політичні оцінки, я вважаю, що не має бути такого.

Я двічі виступав у Верховній Раді стосовно діяльності комітету, розказав, що я думаю про нього, а потім з’явився пост Сергія Лещенка. Чому ми не прийшли кілька разів на засідання комітету, ми чітко пояснили.

Зазначимо, що бійка депутатів сталася під час розгляду нової редакції закону про Конституційний суд. Коли за трибуною стояв депутат від БПП Руслан Князевич, Лещенко та Мельничук почали битися. Лещенку порвали піджак. При цьому сам Лещенко вдарив Мельничука в обличчя. Після цього депутатів відтіснили один від одного і конфлікт було залагоджено.

Голова парламенту Андрій Парубій доручив Комітету Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розглянути цей інцидент на своєму засіданні.

Представник президента в парламенті Артур Герасимов також зазначив, що фракція БПП на своєму засіданні розгляне бійку між Мельничуком та Лещенком.

Пізніше депутат Ігор Артюшенко написав на своїй сторінці у Facebook, що Лещенко не вміє рахувати і навіть попри відсутність фракції БПП на засіданнях антикорупційного комітету кворум не міг бути зірваний.

У свою чергу Анатолій Гриценко закликав Лещенка та його соратників кидати фракцію, бо перебування у БПП тепер для них «стало небезпечним»

Юлія Тунік, «Главком»