Депутат Мельничук розповів, навіщо порвав Лещенку піджак
- Сьогодні, 16:14
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«Ми навчили його говорити правду», – пояснює депутат-забіяка
У Верховній Раді черговий скандал: народний депутат від фракції БПП Іван Мельничук побився із Сергієм Лещенком через його пост у Facebook.
Лещенко писав, що депутати від Блоку Петра Порошенка навмисно зривають засідання антикорупційного комітету, аби згодом звинуватити комітет у неспроможності. Мельничук переконаний: слова Лещенка – суцільна брехня, а комітет він та інші депутати від БПП не відвідують буцімто через піар, який звучить на засіданнях, та політичні оцінки, які даються на комітеті. Про це парламентар розповів в інтерв’ю «Главкому».
Пане Іване, прокоментуйте вашу сутичку із Сергієм Лещенком. Чим була викликана агресія?
Негідники завжди мають отримувати те, на що заслуговують. Я як член комітету (Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. – «Главком») від Блоку Петра Порошенка прийшов до нього і спитав, що це за неправдива інформація. Нас троє підійшло до нього (також народні депутати Ігор Артюшенко і Олег Барна. – «Главком») і сказали: «Ніхто з нас таку маячню не міг говорити і цього в принципі не може бути, бо це не відповідає дійсності. Навіщо ти свої фантазії друкуєш?» На що він відповів: «Моя справа – що хочу, те і друкую». Ну, хочеш, так хочеш. Ми навчили його говорити правду.
Ваша розмова закінчилася зовсім не словами… Гадаєте, це прийнятний спосіб вирішувати суперечки?
Це була розмова двох людей: один відстоює свою брехню, а інший – правду. Якщо до нього підійшли всі члени комітету від БПП і зажадали відповіді, то, напевно, його інформація фейкова.
Лещенко звинувачував вас у тому, що ви не відвідуєте комітет…
Комітет має розглядати питання законів, які подаються до Верховної Ради, – допускати їх туди і підтримувати чи ставити позначку «Є корупційна складова». Коли комітет перетворюється на піар однієї особи, а може, і не однієї, коли там лунає лише політика і даються політичні оцінки, я вважаю, що не має бути такого.
Я двічі виступав у Верховній Раді стосовно діяльності комітету, розказав, що я думаю про нього, а потім з’явився пост Сергія Лещенка. Чому ми не прийшли кілька разів на засідання комітету, ми чітко пояснили.
Представник президента в парламенті Артур Герасимов також зазначив, що фракція БПП на своєму засіданні розгляне бійку між Мельничуком та Лещенком.
Пізніше депутат Ігор Артюшенко написав на своїй сторінці у Facebook, що Лещенко не вміє рахувати і навіть попри відсутність фракції БПП на засіданнях антикорупційного комітету кворум не міг бути зірваний.
У свою чергу Анатолій Гриценко закликав Лещенка та його соратників кидати фракцію, бо перебування у БПП тепер для них «стало небезпечним»
Юлія Тунік, «Главком»