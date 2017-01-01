Василь Новицький: Мене засудили в Австрії, бо фірми, що роблять хіміотерапію, почали втрачати прибутки

Михайло Глуховський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Новицький

«Найвідомішою людиною, якій я допомагав, був Папа Іван Павло II. У нього був рак простати»

Вищий земельний суд Відня засудив етнічного українця, громадянина Австрії 80-річного Василя Новицького до тюремного ув’язнення на три роки. Хіміка-фармаколога звинуватили у шахрайстві та розповсюдженні неліцензованих у Австрії ліків. Цим завершився п’ятирічний процес над науковцем, який наприкінці 70-х років минулого століття винайшов препарат «Україн». Як стверджує розробник, ці ліки допомогли вилікуватися або полегшити протікання раку сотням пацієнтів. «Ми почали розслідування на підставі скарг потерпілих, – розповів після затримання Новицького (у 2012 році) представник поліції Австрії Маріо Хейль. – Новицький стверджував, що препарат може вилікувати рак, СНІД, променеву хворобу. Зараз вивчаємо матеріали і не можемо назвати точні цифри. Йдеться про сотні потерпілих в Австрії і тисячі у світі. Збитки становлять близько 5 мільйонів євро».

Про «Україн» в Україні раніше активно писали в газетах, повідомляли на телебаченні. Але після затримання розробника «ліків», з 2012 року і до сьогодні, про цю історію майже нічого не повідомлялося.

Сам обвинувачений Василь Новицький, який з 1974 року живе в Австрії, своєї провини не визнає. Каже, що суд скоротив термін ув’язнення до дев’яти місяців, відлік яких ще не почався, оскільки не завершені всі судові процедури. Судове переслідування фармаколог називає мотивованим конкурентами, оскільки нібито через ефективність його препарату надавачі послуг хіміотерапії почали втрачати прибутки.

«Главком» зв’язався із Василем Новицьким, який розповів свою версію скандалу навколо нього.

Вас засудили до трьох років ув'язнення, звинувативши у шахрайстві та розповсюдженні неліцензованих у Австрії ліків. Провину визнаєте?

(Сміється.) Звісно, що ні. Вирок замінили, до речі, на дев’ять місяців, але це не має значення. Якби дали навіть один день, я б усе одно протестував. Все тому, що я жодного злочину не скоїв.

Вирок винесли, проте вас не заарештували. Чому?

Рішення ще не винесли, його тільки оголосили. Можливо, рішення винесуть упродовж місяця чи двох. Вони часто діють таким чином… Австрійський уряд скоїв дуже великий злочин. Бо це перший у світі препарат, який нищить ракові, а не здорові клітини. Він є зареєстрованим в Австрії до клінічних досліджень.

У 1976 році, коли я подав документи на реєстрацію, діяв закон від 1947 року, який говорив про те, що якщо ви робите нові ліки на базі двох зареєстрованих і вони мають терапевтичну перевагу, реєстрація відбувається автоматично. Перевага мого препарату в тому, що він має селективну дію, забиває ракові, а не здорові клітини. Ані «Тіотепа» (протипухлинний, цитостатичний, імунодепресивний, алкілуючий препарат. – «Главком»), ані алкалоїди (група азотомістких органічних сполук) чистотілу, які зареєстровані (як такі, які використовуються в лікуванні раку), цієї дії не мають… У 1992 році я представив міністерству (міністерству охорони здоров’я і охорони довкілля Австрії) історії з більш як 400 хвороб людей, яких відправили додому вмирати. Частина з тих людей прожила більше 10 років після лікування… Тоді було проведено клінічні дослідження і надано міністерству. Так от, результат ефективності у тієї групи людей, які використовували «Україн», – 78,6%. А у тієї групи, якій застосували «хімію», «Тіотепу», ефективність становила 33,3%.

Попри це ліцензію на лікування, на продаж ваш препарат так і не отримав ані в Австрії, ані в Україні?

Закон дозволяє ті ліки, які не мають ліцензії, виписувати хворим. Саме на підставі цього були представлені міністерству 400 історій хвороб, частина людей з цих історій, як я вже казав, прожила після лікування більше 10 років.

Чи свідчили під час суду на ваш захист люди, котрим, як ви кажете, ці ліки допомогли? Як реагував суд на аргументи цих людей?

Суддя не дав можливості, щоб вони говорили, хоча таких людей дуже багато. Дехто демонстрував фотографії, на яких були докази дії ліків. Мій адвокат відправив скаргу до Європейського суду з прав людини (на рішення суду).

Серед людей, яким ви допомогли, є відомі персони в Україні чи Австрії?

Найвідомішою людиною, якій я допомагав, був Папа Іван Павло II. У нього був рак простати, йому хотіли робити операцію. Його знайомі професори, котрі із цими ліками в Польщі працювали, порадили взяти мої ліки. Він узяв і після лікування прожив 25 років…

У 2011 році до нас прийшли працівники міністерства охорони здоров’я з тим, щоб нібито переглянути, в яких умовах перебуває лабораторія тощо. Але без будь-якого рішення забрали всі ліки. Мовляв, це зробили тому, що в Україні знято реєстрацію мого препарату (дивується, мовляв, до чого тут Україна. – «Главком»). Але її не було в той день знято, коли до нас прийшли. Її зняли пізніше.

Скільком людям ви допомогли вашим препаратом «Україн»?

Багатьом. Складно підрахувати ще й тому, що тим, хто не мав грошей, я безплатно давав ці ліки.

Представник поліції Маріо Хейль каже про сотні потерпілих, які скаржилися на неефективність ліків. Ви знали про такі скарги? Як реагували?

Ні. Суддя запросила декількох людей, які нібито постраждали. Але жоден з тих, кому начебто не допомогло, не прийшов. Розумієте, до мене приходили люди, у яких були вичерпані всі можливості, аби їм допомогти. Якщо вдавалося покращити стан життя, або продовжити його, це було позитивом. А частина з тих, хто звертався, прожила після лікування понад 10 років. Цьому є документальне підтвердження. До того ж немає у світі ліків, які б кожному допомагали. Я з такою своєю історією не єдиний. Є такий професор Олег Горникевич (канадський медик українського походження). Він першим винайшов протеїн дофамін (нейромедіатор, біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль, також нейромедіатор відповідальний за рух, тому виробляється у певних клітинах мозку, що контролюють м'язову активність), його висунули на здобуття Нобелівської премії. Але 250 науковців світу написали протест проти вручення йому цієї премії.

Провiдний науковець Унiверситету Преторiї Еннi Панцер, якій ви надсилали «Україн» на дослідження, висловлювала радість з приводу вашого затримання. Отже, експерти теж не підтверджують те, що «Україн» – ефективний препарат, поділяючи думку сторони обвинувачення?

Вона (Енні Панцер) зробила дуже цінну роботу – відкрила механізм діючого препарату. У США був науковий конгрес, де я також був присутнім. Після того як вона зробила доповідь, до неї підійшли якісь люди і після розмови з ними вона змінила свою думку (про дію препарату «Україн»). Але я маю її статті, вона дуже глибоко дослідила, показала, як саме діє механізм цих ліків, на який елемент ракових клітин він діє.

Обвинувачення називає суму збитків у 5 мільйонів євро. Їх треба компенсувати?

В чому ці збитки полягають, де вони є? Вибачте, препарат був і є зареєстрованим в Австрії. Кожен лікар міг його виписувати, тільки сповіщаючи міністерство про це. І лікарі виписували, бо вживання препарату давало дуже добрі результати.

Ви співпрацювали зі «Свободою» Олега Тягнибока в постачанні свого препарату до України. Ця співпраця триває й досі?

Ну, як співпрацювали... Деякі люди брали ліки, він (Олег Тягнибок) сам лікар. Мій препарат дуже добре діє на дітей. Маю документовані випадки, фотографії, які показують, як він допоміг дітям. Лікар Тягнибок попросив мене тоді допомогти організувати в Україні клінічні студії. Я погодився. І після того почалася акція нищення, йому не дали це зробити. Це було 2011 року. Знаєте, розкажу вам ще про один випадок. Один чоловік розповів мені про хворобу його дружини. Їй було 30 років. Я дав ліки – жінка прожила ще три роки. Потім написав схвально про ці ліки, про допомогу. А за деякий час заявив, що ліки їм не допомогли. Але ж я маю його попередній лист, в якому він зовсім по-іншому говорив. Це доказ того, як фальсифікували мою справу.

Чи зараз виробляєте «Україн»?

Ні. У мене забрали 268 тисяч ампул. Чому це зробили? Тому що зростали у всьому світі докази дії цих ліків – в Америці, в Австралії, в Європі.

Ви є громадянином Австрії. Коли саме переїхали до цієї країни, чому?

У 1976 році я переїхав до Австрії з СРСР, відтоді займаюся своєю науковою справою. Знаєте, як було у СРСР? Таке саме тепер в Австрії! Ви – ворог народу, шпигун тощо. За кілька років після переїзду отримав громадянство. Влаштувався працювати до університету, щоб мати можливість написати докторську роботу, науково працювати, мати доступ до лабораторії, приладів тощо… Ви подивіться, у світі «хімією» (хіміотерапією) заробляють мільярди євро, а результати – виживає після такої терапії лише 2% пацієнтів.

Вас із Україною щось пов’язує?

У мене в Україні живуть дві сестри. Брати померли. Їхні діти також живуть в Україні.