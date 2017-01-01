15 новеньких «швидких» отримали столичні медзаклади від мера. Фоторепортаж

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Мер Києва Віталій Кличко передав столичним медзакладам 15 нових сучасних швидких

«Сьогодні ми передаємо 15 нових сучасних швидких. І на цьому не збираємося зупинятися та плануємо повністю оновити спеціальний і спеціалізований медичний транспорт Києва, щоб кияни отримували сервіс європейського рівня», – сказав Віталій Кличко під час передачі швидких в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Зокрема, були передані «Citroen Jumper» та «Ford Transit» Євро5, які були закуплені наприкінці 2016 року. Загальна вартість швидких – 30 млн грн.

«Такі швидкі я бачив в інших містах Європи. У нових автомобілях все передбачено для комфортної роботи і водія, і медичного персоналу, і для комфортного перебування пацієнта. Вони оснащені найсучаснішим медобладнанням. Європейське місто повинно мати авто швидкої допомоги європейського рівня», – наголосив мер Києва.

Зокрема, автівки обладнані медичною апаратурою, реанімаційним, діагностичним, вентиляційно-респіраційним обладнанням і виробами медпризначення.

Віталій Кличко нагадав, що минулого року столична влада передала 100 нових автомобілів марки «Ford Fiesta» (Євро 5+) медичним установам столиці, щоб лікарі могли дістатися тих пацієнтів, які самостійно не можуть прийти до медичних закладів. Цього року, додав він, планується закупівля ще 103 машин швидкої допомоги для медичних закладів Києва. Всього ж у столиці сьогодні 800 швидких, частина з яких будуть замінені більш сучасними автівками.

«Наше завдання, щоб люди отримували якісні медичні послуги», ­– додав Віталій Кличко.

Він також ознайомився з перебігом ремонтних робіт к Лікарні швидкої допомоги. Віталій Кличко нагадав, що минулого року було виділено понад 50 млн грн на проведення капітального ремонту приймального відділення. І нині вже виконані ремонтні роботи на 70 відсотків, а в цілому ремонт планується завершити вже у першому півріччі цього року.

Мер додав, що розвиток медицини в Києві є одним із пріоритетів для столичної влади, оскільки здоров'я – це найдорожче, що є у людини. Віталій Кличко нагадав, що в бюджеті столиці на 2017-й рік фінансування галузі охорони здоров'я збільшили на 3,7 млрд грн, а загальна сума видатків на медицину становитиме майже 7,5 млрд грн. Окрім того, додав Київський міський голова, в столиці розпочали проект із розвитку медицини із застосуванням новітніх технологій, який дозволяє пацієнтам записатися на прийом до лікаря онлайн – не виходячи з дому.

«Наше завдання, щоб люди отримували якісні медичні послуги європейського рівня», – додав Віталій Кличко.