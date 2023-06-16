Постраждала жінка та двоє дітей: фото наслідків ракетної атаки на Київщині

Пошкоджено понад 30 будинків

Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину сьогодні, 16 червня, поранення дістала літня жінка та двоє дітей. Про це заявив повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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«Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків», – зазначив він.

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Раніше Неєбитов повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян в одному із районів Київської області пошкоджені приватні будинки. Є постраждалі.

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Нагадаємо, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.

Як повідомлялося, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.



