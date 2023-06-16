Головна Київ Новини
search button user button menu button

Постраждала жінка та двоє дітей: фото наслідків ракетної атаки на Київщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постраждала жінка та двоє дітей: фото наслідків ракетної атаки на Київщині
Росіяни атакували Україну 12 ракетами

Пошкоджено понад 30 будинків

Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину сьогодні, 16 червня, поранення дістала літня жінка та двоє дітей. Про це заявив повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків», – зазначив він.

5 фото
На весь екран

Раніше Неєбитов повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян в одному із районів Київської області пошкоджені приватні будинки. Є постраждалі

Нагадаємо, сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА. 

Як повідомлялося, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

 
 

Теги: Київщина жінка поранення тривога росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще трохи провалів на фронтах – і Путіна теж почнуть гризти
У Росії починається смута?
10 червня, 08:59
«Російський добровольчий корпус» викликав значний хаос у Бєлгороді
Такий вигляд у Google-картах зараз має КПП Грайворон на Бєлгородщині (фото)
23 травня, 16:03
Олексій Арестович
«Хороші» росіяни в екстазі від Арестовича
11 червня, 06:58
Одного з хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях
Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео)
20 травня, 07:40
Пожежі, пошкоджені автівки і вибиті вікна: наслідки падіння уламків на Київщині (фото)
Пожежі, пошкоджені автівки і вибиті вікна: наслідки падіння уламків на Київщині (фото)
28 травня, 10:40
Андрій Келін влаштував істерику та погрожував припинити інтерв'ю
Посол РФ влаштував істерику в ефірі ВВС: стверджував, що росіяни ще не починали воювати
28 травня, 17:58
Псевдоексперти обговорили обстріли Шебекіно
«Шемякіно» чи «Шмекіно». Російські пропагандисти вкотре зганьбилися (відео)
1 червня, 08:49
Для відновлення електропостачання задіяно 78 бригад
На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла
3 червня, 11:18
Росіяни стріляли людям у спини
Окупанти розстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонщини
11 червня, 17:29

Новини

На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар
На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар
Скандал із барабанами для укриттів: столичні чиновники скасували закупівлю
Скандал із барабанами для укриттів: столичні чиновники скасували закупівлю
Постраждала жінка та двоє дітей: фото наслідків ракетної атаки на Київщині
Постраждала жінка та двоє дітей: фото наслідків ракетної атаки на Київщині
Вибухи у Подільському районі: Кличко спростував
Вибухи у Подільському районі: Кличко спростував
Обстріл Київщини: в одному із районів є руйнування та постраждалі (фото)
Обстріл Київщини: в одному із районів є руйнування та постраждалі (фото)
Столичні активісти пропонують збільшити Київ до 16 районів: мапа
Столичні активісти пропонують збільшити Київ до 16 районів: мапа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
26K
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
17K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
9639
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
8293
Порошенко закликав припинити срачі
7669
Пенсійний фонд зробив оголошення для отримувачів субсидій: кого стосується

Новини

Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту