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У Києві йде підготовка до монтажу тризуба на щиті «Батьківщини-матері»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві йде підготовка до монтажу тризуба на щиті «Батьківщини-матері»
Планується всю частину, де був радянський герб, повністю закрити пластинами зі сталі
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На виробництві провели спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури

У Києві йде підготовка до монтажу тризуба на щиті монумента «Батьківщині-матері», передає кореспондент «Главкома» з місця події.

У Києві йде підготовка до монтажу тризуба на щиті «Батьківщини-матері» фото 1

Планується всю частину, де був радянський герб, повністю закрити пластинами зі сталі. На ці пластини буде прикріплюватися тризуб. Він буде навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

На виробництві провели спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури.

У Києві йде підготовка до монтажу тризуба на щиті «Батьківщини-матері» фото 2

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

15 фото
На весь екран

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Також депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.

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Теги: Батьківщина міністр депутат українці монумент Україна демонтували

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