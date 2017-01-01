Архітектор про реконструкцію станції «Лівобережна»: За ці гроші тут повинні стояти золоті унітази

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Неякісний ремонт станції метро «Лівобережна»

На станції метро «Лівобережна» кипить робота. У робітників є лише місяць, щоб вона стала взірцевою.

«До 25 квітня потрібно закінчити ремонтні роботи та прокласти асфальт. Ми встигнемо, рухаємось же у Європу», – сказав робітник, який працює на реконструкції станції «Лівобережна».

Із двох виходів на станції «Лівобережна» один вже відремонтували та відкрили.

Згідно стандарту, середня ширина інвалідного візка становить 82 сантиметри. Насправді у проході є лише 68 сантиметрів. Тобто візок сюди вже не проїде і людина на ньому не потрапить до вестибюлю метрополітену. Та найбільше дивують електричні дроти, які чомусь забули сховати.

Родзинка станції – панорама за склом. Дизайнерське рішення – це справжня головоломка для гостей «Євробачення». Насправді, якщо стати під певним кутом, то можна побачити чи то Андріївську церкву, чи то Андріївський узвіз.

Панорамі лише тиждень, а вона вже облазить. І за таку роботу місто має заплатити майже 25 мільйонів гривень.

Професіонал одразу переводить суму на площу, аби дізнатися, скільки ж коштує квадратний метр такого ремонту. П’ять хвилин роботи з лазерною рулеткою, отриману цифру помножуємо на два вестибюлі – і маємо приблизну вартість.

«Близько 1,5 тисячі доларів коштує квадратний метр. Це величезна сума. За ці гроші можна було поставити золотий унітаз», – сказав архітектор Кирило Константінов.

До слова, наразі у Київського метрополітену на роботу будівельників нарікань немає.