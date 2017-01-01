Автомобіль міністра інфраструктури порушив ПДР (ФОТО)

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Фото: Страна.ua Володимир Омелян сідає а авто

На службовому автомобілі можна все?

Водій міністра інфраструктури Володимира Омеляна порушив правила дорожнього руху. Він їздив по смузі громадського транспорту. Про це повідомляє «Страна.ua».

Після заходу, що проходив в бізнес-центру на Жилянській 10 лютого, міністр вийшов з будівлі і попрямував до машини. На вулиці Саксаганського автомобіль їхав по виділеній смузі для громадського транспорту, чим порушив ч.3 ст.122 КУпАП, за «ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів ...» штраф 510 гривень.

Автомобіль міністра інфраструктури Володимира Омеляна

Пересувається міністр на чорному седані Toyota Avalon, вартістю близько 20 тисяч доларів.