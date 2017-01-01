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    Автомобіль міністра інфраструктури порушив ПДР (ФОТО)

    • Сьогодні, 18:24
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    Володимир Омелян сідає а авто
    Фото: Страна.ua
    Володимир Омелян сідає а авто

    На службовому автомобілі можна все?

    Водій міністра інфраструктури Володимира Омеляна порушив правила дорожнього руху. Він їздив по смузі громадського транспорту. Про це повідомляє «Страна.ua».

    Після заходу, що проходив в бізнес-центру на Жилянській 10 лютого, міністр вийшов з будівлі і попрямував до машини. На вулиці Саксаганського автомобіль їхав по виділеній смузі для громадського транспорту, чим порушив ч.3 ст.122 КУпАП, за «ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів ...» штраф 510 гривень.

    Автомобіль міністра інфраструктури Володимира Омеляна
    Автомобіль міністра інфраструктури Володимира Омеляна

    Пересувається міністр на чорному седані Toyota Avalon, вартістю близько 20 тисяч доларів.

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