Без гарячої води і опалення в Києві сидять 36 будинків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше пошкоджень і планових ремонтів тепломереж зафіксовано в Оболонському районі

Станом на 27 грудня в Києві в результаті пошкоджень і планових ремонтів тепломереж тимчасово без гарячого водопостачання та опалення залишаються 36 споживачів. Про це повідомляє прес-служба «Київенерго».

За минулу добу усунуто 26 пошкоджень, що дозволило відновити опалення та гаряче водопостачання 172 споживачам. Протягом дня планується підключити 36 споживачів.

У «Київенерго» відзначили, що оперативне усунення пошкоджень і відновлення гарячого водопостачання ускладнюється нестачею матеріалів і палива внаслідок блокування рахунків компанії через штрафних санкцій за вже сплачені газові борги.

Варто відзначити, найбільше відключень зафіксовано в Оболонському районі - 15 та жодного в Дніпровському, Деснянському, Дарницькому районах.

Джерело: Большой Киев