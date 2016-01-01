  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Без гарячої води і опалення в Києві сидять 36 будинків

    • Вчора, 15:53
    • Розсилка

    Найбільше пошкоджень і планових ремонтів тепломереж зафіксовано в Оболонському районі

    Станом на 27 грудня в Києві в результаті пошкоджень і планових ремонтів тепломереж тимчасово без гарячого водопостачання та опалення залишаються 36 споживачів. Про це повідомляє прес-служба «Київенерго».

    За минулу добу усунуто 26 пошкоджень, що дозволило відновити опалення та гаряче водопостачання 172 споживачам. Протягом дня планується підключити 36 споживачів.

    У «Київенерго» відзначили, що оперативне усунення пошкоджень і відновлення гарячого водопостачання ускладнюється нестачею матеріалів і палива внаслідок блокування рахунків компанії через штрафних санкцій за вже сплачені газові борги.

    Варто відзначити, найбільше відключень зафіксовано в Оболонському районі - 15 та жодного в Дніпровському, Деснянському, Дарницькому районах.

    Джерело: Большой Киев

    Читайте також
    ЖКГ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ