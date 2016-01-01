Без гарячої води і опалення в Києві сидять 36 будинків
- Вчора, 15:53
-
Розсилка
Найбільше пошкоджень і планових ремонтів тепломереж зафіксовано в Оболонському районі
Станом на 27 грудня в Києві в результаті пошкоджень і планових ремонтів тепломереж тимчасово без гарячого водопостачання та опалення залишаються 36 споживачів. Про це повідомляє прес-служба «Київенерго».
За минулу добу усунуто 26 пошкоджень, що дозволило відновити опалення та гаряче водопостачання 172 споживачам. Протягом дня планується підключити 36 споживачів.
У «Київенерго» відзначили, що оперативне усунення пошкоджень і відновлення гарячого водопостачання ускладнюється нестачею матеріалів і палива внаслідок блокування рахунків компанії через штрафних санкцій за вже сплачені газові борги.
Варто відзначити, найбільше відключень зафіксовано в Оболонському районі - 15 та жодного в Дніпровському, Деснянському, Дарницькому районах.
Джерело: Большой Киев