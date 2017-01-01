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    Більше 20 рибалок опинились на відірваній крижині на Дніпрі

    • Сьогодні, 12:12
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    Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги рибалки відмовились.

    На Дніпрі поблизу острова Великий у столиці на відірваній крижині опинилися більше 20 рибалок. Про це повідомляє прес-служба ГУДСНС у місті Києві.

    У середу 25 січня о 09:19 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в районі острова Великий на відірваній від берега крижині перебувають більше 20 рибалок.

    До місця виклику були направлені водолазно-рятувальні відділення та найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Як зазначається, рятувальникам вдалось врятувати 22 осіб, які перебували на відірваній крижині на орієнтовній відстані 40-50 метрів від берега.

    Джерело: УНН

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