Борщагівську лінію швидкісного трамвая можуть продовжити до Палацу спорту

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Параметри проекту передбачають довжину лінії в одноколійному вимірі – 7,3 км

Цьогоріч ми плануємо розпочати втілення багатьох цікавих проектів, особливо в сфері електротранспорту. про це повідомив в соціальній мережі Facebook директор КП «Київпастранс» Дмитрj Левченко

«Одним з найперспективніших є будівництво (продовження) Борщагівської лінії швидкісного трамвая до ст.м. «Палац cпорту». Параметри цього проекту передбачають довжину лінії в одноколійному вимірі – 7,3 км, яка дасть змогу збільшити пасажиропотік на 60 % за добу. Наразі пасажиропотік складає більше 100 тисяч», - написав керівник громадського транспорту столиці.

Крім того, передбачається розпочати реконструкцію транспортно-пересадочних вузлів «Чернігівська», «Петрівка», «Контрактова площа» та будівництво сучасної станції «вул.Генерала Потапова».

«Орієнтовна дата завершення робіт - 2019 рік. Впевнений, що проекти дадуть змогу оптимізувати транспортні потоки, які виникли на даних ділянках», - написав Левченко.

Не залишать без уваги і трамвайні колії на лівому березі Києва.

«У 2017 плануємо розпочати масштабне дослідження трамвайних колій Лівобережжя з метою підготовки необхідної документації та кошторисів для того, щоб сучасні трамваї курсували і на Лівобережжі», - повідомив керівник «Київпастрансу».

Нагадаємо, що Кличко розповів, як столична влада бореться з приватними перевізникам.