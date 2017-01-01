Ботанічний сад на Печерську показали з висоти пташиного польоту
- Сьогодні, 10:16
-
Розсилка
Перші дні квітня тішать киян справді весняною погодою.
Ночі б’ють температурні рекорди, а в Ботанічному саду імені Олександра Фоміна зацвіли магнолії.
Все навколо стрімко оживає після зимового сну.
Щоб краще насолодитися пробудженням природи, журналісти завітали до Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка.
За допомогою квадрокоптера нам вдалося засняти неперевершені краєвиди галявин, що вже огортаються зеленим вбранням.
Раніше «Главком» повідомляв, у Києві встановлено новий температурний рекорд
Джерело: Вечірній Київ