Центр Києва звільняють від Євробачення

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Відкрито рух на вулиці Прорізній із виїздом на Майдан Незалежності

У столиці завершується демонтаж фан-зони «Євробачення-2017». Станом на 15:00 16 травня повністю відкрито рух вулицею Прорізною із виїздом на вулицю Хрещатик – з поворотом наліво і виїздом на Майдан Незалежності.

Про це інформує Центр організації та безпеки дорожнього руху м. Києва, повідомляє «Главком».

Проїзд вул. Хрещатик, між вулицями Прорізна та Богдана Хмельницького, поки лишається закритим. Наразі там завершується демонтаж конструкцій сцени, після чого проїзд відкриють.