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    Центральні станції столичної підземки будуть закриті

    • Сьогодні, 08:46
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    Сьогодні у роботі метро можливі зміни

    У неділю, 9 квітня, відбудеться футбольний  матч між командами «Динамо» (Київ) та «Олімпік» (Донецьк).

    Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». 

    Нагадаємо, що сьогодні в центрі столиці буде проведено спортивний захід - Київський міжнародний півмарафон. У зв’язку з цим, у неділю, 9 квітня, частково або повністю буде обмежено рух транспорту на наступних вулицях та мостах.

    Київ громадський транспорт метро
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