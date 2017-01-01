Центральні станції столичної підземки будуть закриті

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Сьогодні у роботі метро можливі зміни

У неділю, 9 квітня, відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Олімпік» (Донецьк).

Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Нагадаємо, що сьогодні в центрі столиці буде проведено спортивний захід - Київський міжнародний півмарафон. У зв’язку з цим, у неділю, 9 квітня, частково або повністю буде обмежено рух транспорту на наступних вулицях та мостах.