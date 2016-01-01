Центральні вулиці столиці охоронятиме 1400 поліцейських

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З 20 по 24 грудня в охороні публічної безпеки на центральних вулицях столиці задіють понад 1400 правоохоронців

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«20–24 грудня в місті Києві заплановано проведення масових заходів, які відбудуться в центрі міста. Особливу увагу поліцейські звернуть на забезпечення порядку під час засідання Верховної Ради України. Столична поліція вжила відповідних заходів, підготувавши розрахунки сил і засобів. У ці дні за порядком слідкуватиме 1381 поліцейський», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять киян та гостей міста не порушувати закон та сприяти працівникам поліції в охороні громадського порядку.

Джерело: Укрінформ