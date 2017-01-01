Через реконструкцію мосту на столичних Нивках громадський транспорт змінює графік роботи

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Із 1 червня до 24 серпня змінять роботу тролейбуси №7 і №93Н

У зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині проспекті Перемоги та вулиці Данила Щербаківського з 1 червня до 24 серпня змінять роботу тролейбуси маршрутів №7 і №93Н. Про це інформує в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Так, тролейбуси маршруту №7 курсуватимуть у напрямку вул. Чорнобильської за трасою: ст. м «Шулявська» – просп. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – розворот на Інтернаціональній площі – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська.

Тролейбуси маршруту №93Н курсуватимуть у напрямку вул. Чорнобильської від ст. м «Площа Льва Толстого» до просп. Перемоги за діючим маршрутом, далі так: вул. Данила Щербаківського (розворот на Інтернаціональній площі) – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – б-р Академіка Вернадського – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська.

Додатково внесено зміни в трасу курсування при заїзді та виїзді тролейбусів №39 і №41 із ТРЕД №2.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, на Нивках на три місяці закривають шляхопровід.

Ознайомтеся детальніше з розкладами руху громадського наземного транспорту на сайті www.kpt.kiev.ua у розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».