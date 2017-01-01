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    Через ремонтні роботи київські трамваї змінять маршрут

    • Сьогодні, 15:53
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    Проводяться ремонтні роботи

    У зв’язку з проведенням робіт з ремонту трамвайної колії тимчасово змінюється рух трамваїв маршруту №№8, 29. Про це повідомили у прес-службі «Київпастрансу».

    У зв’язку з проведенням робіт з ремонту трамвайної колії на вулиці Привокзальній в обидва напрямки руху 7 та 10 березня 2017 року з 00 год. 30 хв. до 5 год. рух трамваїв маршрутів №№8, 29 тимчасово припиняється.

    Заїзд останніх та виїзд перших трамвайних вагонів буде скориговано.

    Джерело: УНН

    Київ громадський транспорт
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