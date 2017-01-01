Через ремонтні роботи київські трамваї змінять маршрут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проводяться ремонтні роботи

У зв’язку з проведенням робіт з ремонту трамвайної колії тимчасово змінюється рух трамваїв маршруту №№8, 29. Про це повідомили у прес-службі «Київпастрансу».

У зв’язку з проведенням робіт з ремонту трамвайної колії на вулиці Привокзальній в обидва напрямки руху 7 та 10 березня 2017 року з 00 год. 30 хв. до 5 год. рух трамваїв маршрутів №№8, 29 тимчасово припиняється.

Заїзд останніх та виїзд перших трамвайних вагонів буде скориговано.

Джерело: УНН