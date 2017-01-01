Через Русанівську протоку буде обмежено рух автотранспорту

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Рух транспорту на мосту Метро через Русанівську протоку буде частково обмежено

Із 20:00 14 квітня до 18:00 15 квітня в зв’язку з фрезеруванням дорожнього покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху, а саме: в напрямку руху з Броварського проспекту на Наддніпрянське шосе.

Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.