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    Через Русанівську протоку буде обмежено рух автотранспорту

    • Сьогодні, 06:33
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    Рух транспорту на мосту Метро через Русанівську протоку буде частково обмежено

    Із 20:00 14 квітня до 18:00 15 квітня в зв’язку з фрезеруванням дорожнього покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху, а саме: в напрямку руху з Броварського проспекту на Наддніпрянське шосе.

    Про це повідомили в КК «Київавтодор».

    Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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