Через Русанівську протоку буде обмежено рух автотранспорту
- Сьогодні, 06:33
-
Розсилка
Рух транспорту на мосту Метро через Русанівську протоку буде частково обмежено
Із 20:00 14 квітня до 18:00 15 квітня в зв’язку з фрезеруванням дорожнього покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху, а саме: в напрямку руху з Броварського проспекту на Наддніпрянське шосе.
Про це повідомили в КК «Київавтодор».
Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.