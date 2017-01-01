Черговий потоп стався на вулиці Борщагівській у Києві (відео)

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В столиці вулиця Борщагівська знов у воді.

При проведенні аварійно-відновлювальних робіт на водогоні діаметром 500 мм, на вулиці Борщагівській, 14, трапилася чергова витік води. На цей раз підтопило не тільки автомобільну стоянку, а й значно залило всю проїжджу частину від з'їзду з Повітрофлотського мосту.

Нагадаємо, що вчора в Шеченківському районі столиці, сталася аварія на водогоні. Дзвінок до аварійної служби «Київводаканалу» надійшов 15 березня о 02:37.

Увечері 15 березня, як повідомляв «Главком», співробітники «Київводоканала» відремонтували водогін на вулиці Борщагівській, 14.

Джерело: Город Киев