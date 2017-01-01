Чиновника Дніпровського району запроторили за ґрати на п'ять років

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Його спільника засуджено до покарання у вигляді трьох років позбавлення волі

Апеляційним судом міста Києва засуджено до п'яти років позбавлення волі екс-начальника відділу Дніпровської районної ради за обвинуваченням у хабарництві, а його спільника – до трьох років позбавлення волі – за пособництво у скоєнні цього злочину.

Правоохоронними органами встановлено, що посадовець, перебуваючи у 2008 році на посаді начальника відділу правового забезпечення Дніпровської райради, разом із посередником вимагав та одержав від представника приватного підприємства 25 тисяч доларів США хабара за прискорення процедури переукладання договору оренди нежитлових приміщень.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 16.12.2014 екс-посадовця райради було визнано винним в одержанні неправомірної вигоди у великих розмірах за відсутності ознак хабарництва, а його спільника – у пособництві цьому злочину. Разом з тим обох зловмисників суд першої інстанції звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Не погоджуючись із кваліфікацією дій засуджених та призначеним покаранням, прокуратура міста Києва оскаржила вказаний вирок в апеляційному порядку.

За наслідками апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено, вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий, яким посадовця райради визнано винним за ч. 2 ст. 368 КК України та призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, із конфіскацією всього належного йому майна.

Його спільника визнано винним за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 368 КК України та засуджено до покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.