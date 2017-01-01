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    Чиновника Печерської РДА судитимуть за службову недбалість

    • Сьогодні, 11:58
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    Такі дії посадовця обійшлися держбюджету у 580 тисяч гривень.

    Київською прокуратуроюнаправлено до суду обвинувальний акт відносно начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом службової недбалості.
     
    Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а саме у безпідставному перерахуванні грошових коштів в сумі понад 10 млн гривень бюджетних коштів за капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №720, розташованого на території Печерського району міста Києва, з яких будівельні роботи на суму 580 тис. гривень не були виконані взагалі.
     
    За результатом досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.
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