Чиновника Печерської РДА судитимуть за службову недбалість



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такі дії посадовця обійшлися держбюджету у 580 тисяч гривень.

Київською прокуратуроюнаправлено до суду обвинувальний акт відносно начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом службової недбалості.

Посадовець обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а саме у безпідставному перерахуванні грошових коштів в сумі понад 10 млн гривень бюджетних коштів за капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №720, розташованого на території Печерського району міста Києва, з яких будівельні роботи на суму 580 тис. гривень не були виконані взагалі.

За результатом досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.