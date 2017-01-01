Чоловіка з пістолетом затримали в Оболонському районі Києва

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Столичні поліцейські вилучили у чоловіка незареєстрований пістолет

Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка під час комплексного відпрацювання території Оболонського району.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет «Форт 12-Р», та дев’ять патронів для відстрілу гумовими кулями.

Вилучені прилади відправлено на відповідні експертизи. Звідки у чоловіка зброя та з якою метою він її зберігав, з’ясує слідство.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.



