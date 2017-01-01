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    Чоловіка з пістолетом затримали в Оболонському районі Києва

    • Сьогодні, 11:56
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    Столичні поліцейські вилучили у чоловіка незареєстрований пістолет

    Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка під час комплексного відпрацювання території Оболонського району.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет «Форт 12-Р», та дев’ять патронів для відстрілу гумовими кулями.

    Вилучені прилади відправлено на відповідні експертизи. Звідки у чоловіка зброя та з якою метою він її зберігав, з’ясує слідство.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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    Чоловіка з пістолетом затримали в Оболонському районі Києва
    Чоловіка з пістолетом затримали в Оболонському районі Києва
    Чоловіка з пістолетом затримали в Оболонському районі Києва
    Чоловіка з пістолетом затримали в Оболонському районі Києва
    Чоловіка з пістолетом затримали в Оболонському районі Києва


    Київ кримінал зброя
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