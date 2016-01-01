Де кияни можуть купити дешеві продукти для новорічного столу (АДРЕСИ)

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27-31 грудня в Києві пройдуть сезонні ярмарки

З 27 до 31 грудня 2016 року в Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції ярмарки відбудуться:

27 грудня (вівторок) 2016 року у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Дніпровському районі – вул. І. Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;

Святошинському районі – вул. Г. Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі –вул. Багговутівська, 1;

28 грудня (середа) 2016 року у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);

Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова;

29 грудня (четвер) 2016 року у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44, 45-Т, вул. Є. Харченка, 41-47;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Дніпровському районі – б-р Перова, 10, вул. Березняківська, 21;

Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;

Печерському районі – вул. Московська, 3;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, вул. Оболонська, 23-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Солом’янському районі – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької і Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської і Уманської);

Шевченківському районі – перетин вулиць Щусєва та Тираспільської, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16, вул. Ризька, 1, на перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Багговутівська, 1;

30 грудня (п’ятниця) 2016 року у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Акад. Глушкова, 17-31;

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44- 45-Т, вул. Є. Харченка, 41-47;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Дніпровському районі – вул. Алма-Атинська, 64, вул. Гродненська, 1/35-17-А;

Оболонському районі – вул. Ф. Максименка, 14-18;

Печерському районі – Печерський узвіз, 2/12;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, вул. Полкова, 57-Б;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова (до вул. Чумака);

Шевченківському районі – перетин вулиць Щусєва та Тираспільської, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16, вул. Ризька, 1, на перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94;

31 грудня (субота) 2016 року у: