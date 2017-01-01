Декларації столичних чиновників. Найзаможніший голова Святошинського району

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Голова Святошинської РДА Володимир Каретко (по центру)

Районне начальство задекларувало землю, машини і квартири

Чиновники опублікували свої електронні декларації про доходи за 2016 рік. Журналісти подивилася, чим володіють глави 10 районів.



Найзаможніший – глава Святошинської РДА Володимир Каретка. У нього є три квартири в Києві, великий будинок і земельні ділянки в елітному селищі Козин. У минулому році він придбав два авто – Range Rover і Tesla. У 2016 році 592 тис. грн він заробив на відчуженні цінних паперів та рухомого майна, а на посаді голови РДА отримав 236 тис. грн зарплати. Також він задекларував 6 млн грн готівки і 138 тис. грн на банківських рахунках.



Голова Шевченківської РДА Олег Гаряга отримав 267 тис. грн зарплати і 26 тис. грн від відчуження цінних паперів. Готівкою він зберігає 90 тис. грн і $ 128 тис. Голова Голосіївської РДА Наталія Бондар за рік отримала дохід в 575 тис. грн. У голови Печерської РДА Сергія Мартинчука вся нерухомість належить матері, він володіє лише авто, а отримував в 2016 році одну зарплату (293 тис. грн).



У сім'ї голови Дніпровської РДА Петра Онофрійчука з'явилося два нових гаража в Києві.Обновка є і у глави Подільської РДА Валентина Мондрієвського – його дружина придбала авто Volkswagen Touareg за смішною ціною 49 тис. грн. Також він зберігає готівкою $ 31 тис., 8 тис. євро і 350 тис. грн.



Глава Дарницької РДА Василь Лозовий жив на зарплату і пенсію (загальний дохід 370 тис. грн). Зарплата голови Деснянської РДА Віктора Крохмалюка склала 397 тис. грн, а Оболонської РДА Олександра Цібульщака – 305 тис. грн. »Шеф» Солом'янського району Максим Шкуро задекларував 4 «старих» земділянки, будинок, квартиру і зарплату 274 тис. грн.