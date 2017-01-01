Департамент освіти Києва зняв відео, як батьки можуть стати в чергу до дитячого садка

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Кожну дитину можна записати до всіх дитячих садочків міста

У Києві працює нова електронна черга, в якій не має обмежень у кількості дитсадків.

Система працює вже другий місяць, але розібратися у ній батьки не можуть й досі. У департаменті освіти зняли цілий ролик про те, як у Києві стати в чергу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що батьки дітей, які були зареєстровані в старій системі електронного запису до дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) столиці, повинні були до 1 квітня здійснити перереєстрацію.

Здійснити реєстрацію та перереєстрацію дитини до дитячого садочка можна за посиланням: osvita.kievcity.gov.ua.