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    Департамент освіти Києва зняв відео, як батьки можуть стати в чергу до дитячого садка

    • Сьогодні, 00:04
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    Кожну дитину можна записати до всіх дитячих садочків міста

    У Києві працює нова електронна черга, в якій не має обмежень у кількості дитсадків.

    Система працює вже другий місяць, але розібратися у ній батьки не можуть й досі. У департаменті освіти зняли цілий ролик про те, як у Києві стати в чергу.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що батьки дітей, які були зареєстровані в старій системі електронного запису до дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) столиці, повинні були до 1 квітня здійснити перереєстрацію

    Здійснити реєстрацію та перереєстрацію дитини до дитячого садочка можна за посиланням: osvita.kievcity.gov.ua.

    Покрокова інструкція для реєстрації у черзі в дитячий садок

    Київ
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