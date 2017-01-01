  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Дитячі будинки сімейного типу з’являться у двох районах столиці

    • Сьогодні, 01:52
    • Розсилка

    У Печерському та Святошинському районах з’являться дитячі будинки сімейного типу

    У Печерському районі на Печерському узвозі, 19 і у Святошинському районі на вул. Клавдіївскій, 40-Г з’являться дитячі будинки сімейного типу. Відповідні розпорядження КМДА № 1295 і № 1275 підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

    Так, на Печерському узвозі, 19 розмістять дитячий будинок для 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та матері виховательки (загалом 11 осіб) шляхом реконструкції ІІІ поверху будинку.

    Читайте також

    Зокрема, приміщення кабінетів переобладнають під спальні, під кухню та  вітальню.

    У Святошинському районі на вул. Клавдіївскій, 40-Г облаштують 2 таких будинки на 16 і 17 поверхах у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 148,1 кв. м, а також у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 168,1 кв. м і будуть передані до сфери управління Святошинської РДА.

    Відповідні заходи дозволять створити належні умови для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

    Читайте також
    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ