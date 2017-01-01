Дитячі будинки сімейного типу з’являться у двох районах столиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Печерському та Святошинському районах з’являться дитячі будинки сімейного типу

У Печерському районі на Печерському узвозі, 19 і у Святошинському районі на вул. Клавдіївскій, 40-Г з’являться дитячі будинки сімейного типу. Відповідні розпорядження КМДА № 1295 і № 1275 підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Так, на Печерському узвозі, 19 розмістять дитячий будинок для 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та матері виховательки (загалом 11 осіб) шляхом реконструкції ІІІ поверху будинку.

Зокрема, приміщення кабінетів переобладнають під спальні, під кухню та вітальню.

У Святошинському районі на вул. Клавдіївскій, 40-Г облаштують 2 таких будинки на 16 і 17 поверхах у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 148,1 кв. м, а також у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 168,1 кв. м і будуть передані до сфери управління Святошинської РДА.

Відповідні заходи дозволять створити належні умови для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.